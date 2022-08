Quand Merlina est-elle diffusée sur Netflix Mexico ?

in

Il y a beaucoup d’excitation autour de la série Merlina et les fans au Mexique veulent savoir quand l’émission télévisée très attendue arrivera dans leur pays. Attention!

Merlin raconte l’histoire de la jeune femme qui intègre les addams fous, l’une des familles paradigmatiques de l’industrie cinématographique hollywoodienne. Dans ce cas, elle aura du mal à s’adapter socialement puisqu’elle sera expulsée de huit écoles au cours des cinq dernières années, jetant des piranhas dans une mare remplie de voyous qui intimidaient son frère dans l’un des établissements.

Afin de générer un changement positif dans les liens sociaux des Merlin la série de Netflix montrer comment les addams fous, en l’occurrence plus précisément Homère et Morticia, envoient la jeune femme à la Nevermore Academy qui est le lieu où ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux. La jeune femme perturbée pourra-t-elle se faire des amis dans cette nouvelle opportunité que la vie lui présente ?

la série de Netflix est le produit de l’esprit agité de Miles Millar et d’Alfred Gough, connus pour leur travail sur Smallville, en plus d’avoir la mise en scène du talentueux Tim Burton qui ajoute son goût pour les séquences sombres et dérangeantes dans 4 des 8 épisodes de la première saison de la série, qui réintroduira les addams fous pour un public qui ne connaît peut-être pas les séries des années 60 ou les films des années 90.

Merlin vous retrouverez sa protagoniste essayant de se faire une place parmi les élèves de l’académie Nevermore où elle aura des activités parascolaires comme l’escrime et le violoncelle en même temps que ce nouveau lieu où l’ont envoyée ses parents deviendra petit à petit un chez-soi pour cette jeune femme peu bavarde mais suffisamment dérangeante pour ses interlocuteurs.

Quand cela va arriver Merlin Avec cette version de les addams fous au Mexique? La vérité est qu’il n’y a toujours pas de date exacte stipulée dans le calendrier de Netflix mais nous savons que ce sera avant la fin de 2022, probablement au dernier trimestre de l’année. Des précisions plus grandes sont attendues dans l’événement global connu sous le nom de Tudum qui aura lieu le 24 septembre.

Merlin étoiles Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Emma Myers, Isaac Ordonez, Hunter Doohan, Jamie McShane, Percy Hynes White et Christina Ricci. Netflix misez beaucoup avec cette nouvelle version de ces personnages qui ont eu des séries, des films, des dessins animés et même des jeux vidéo, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’un bon nombre de fans donnent une chance au spectacle.

