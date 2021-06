Quand Loki a-t-il lieu dans la chronologie du MCU ? C’est compliqué

Loki a récemment été créée, marquant la troisième série en direct de Marvel Cinematic Universe à arriver sur Disney +. Alors que les deux WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver apporté leurs propres mystères dans leurs premiers épisodes, Loki a présenté aux fans une question apparemment simple; quand le spectacle a-t-il lieu dans la chronologie du MCU? Pour faire simple, c’est compliqué. Mais nous venons peut-être de recevoir un énorme indice, qui se cache à la vue de tous.

Comme l’a noté l’utilisateur de Reddit Wallbreaker-g sur le subreddit MarvelStudiosPlus, « Marvel Studios’ Loki n’est pas présenté dans « Timeline Order » de Disney Plus pour détailler le fait que la série se situe dans une chronologie complètement différente. » La section Marvel de Disney + décompose le MCU de différentes manières. Les fans peuvent regarder par phase, ou ils peuvent le faire dans l’ordre chronologique. Pourtant, la section MCU Timeline Order sur Disney +, comme l’a noté Wallbreaker-g, omet entièrement Loki. WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Alors, qu’est-ce que cela signifie exactement?

Avertissement: spoilers en avance pour Loki. Procéder avec prudence. Le premier épisode de la série voit God of Mischief de Tom Hiddleston placé sous la garde de la Time Variance Authority, alias TVA. Chronologiquement, cela se passe juste après les événements de 2012 Les Vengeurs. Comme les fans s’en souviendront probablement, Loki s’en est sorti avec le Tesseract pendant le Time Heist, préparant le terrain pour les événements de ce spectacle. Pourtant, en même temps, il a été tué par Thanos au début de Avengers : guerre à l’infini.

Mobius d’Owen Wilson explique à Loki ce qui va lui arriver dans les événements qui suivent Les Vengeurs, ce qui implique qu’ils ne se sont pas encore produits dans la chronologie de l’émission. Mais Mobius note également que la chronologie fonctionne différemment à la TVA. Ainsi, alors qu’il semble que Loki a lieu après Les Vengeurs, l’absence de liste Disney + semble impliquer qu’il existe dans son propre coin de la chronologie globale du MCU. Ou peut-être une chronologie complètement différente.

Nous savons avec certitude que des films tels que Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Docteur Strange dans le multivers de la folie vont ouvrir le multivers Marvel très bientôt. Michael Waldron, comme il se trouve, est le rédacteur en chef de Loki et a également écrit le prochain Docteur étrange suite. Cela dit, il ne serait pas surprenant de découvrir que le spectacle se déroule effectivement dans une autre chronologie de branche ailleurs dans le plus grand multivers. Et quelque chose comme ça ne s’intégrerait pas nécessairement bien n’importe où dans la chronologie établie dans le MCU.

Sans aucun doute, nous allons en apprendre beaucoup plus dans les semaines à venir au fur et à mesure que le spectacle continue de se dérouler. Au fur et à mesure que de plus amples informations seront révélées, Marvel pourrait bien inclure le spectacle à sa juste place sur Disney +. Ou ils peuvent avoir à créer une sous-catégorie entièrement nouvelle. Quoi qu’il en soit, il semble que la chronologie du MCU soit sur le point de subir un bouleversement majeur.Loki revient avec de nouveaux épisodes les mercredis sur Disney+. Cette nouvelle nous parvient via Reddit.

Sujets : Loki