Quand  » Lightyear  » est-il diffusé sur Disney Plus?

le dernier film de Pixar »Année-lumière », s’envolera sur les écrans de tous les foyers avec son arrivée sur la plateforme Disney+. Dans une déclaration via le compte officiel du film, il a été signalé que le film serait disponible pour tous les utilisateurs le 3 août. Le film d’animation réalisé par Images de Walt Disney et Pixar Animation a ouvert ses portes le 17 juin, servant de spin-off du »histoire de jouet ».

» Lightyear » était la première sortie en salles de Pixar depuis » Come Together » en 2020. D’autres films Pixar, dont » Soul », » Luca » et » Turning Red » étaient des sorties exclusives à la plateforme Disney + , étant un grand succès et ayant un excellent accueil, bien que d’autres fans préfèrent qu’ils aient également leur première sur grand écran.

Dirigée par Agnus Mc Lane qui a écrit le scénario avec Jason Headley, » Lightyear » met en vedette l’acteur dans sa langue d’origine Chris Evans comme Buzz Lightyear, mieux connu pour jouer Captain America dans les films Marvel. Bien que le personnage ait été introduit dans le premier volet de « Toy Story » en 1995, ce nouveau film ne se déroule pas dans le même univers que Woody et ses amis.

Contrairement à suivre le jouet de Buzz Lightyear en tant que tel, dans » Lightyear », nous voyons l’humain qui a inspiré pour donner vie au jouet, étant, selon Pixar, le film qu’Andy regardait au cours de » Toy Story ». Le producteur du film galyn sumana expliqué la raison et où se trouve » Lightyear » :

« Les gens avaient du mal à comprendre cela », a ajouté Susman à propos de la connexion « Toy Story ». « Nous avions donc vraiment besoin que le jouet de l’univers Toy Story soit quelque chose qui lui soit propre. L’acteur Tim Allen C’est Buzz Lightyear le jouet. Chris Evans est Buzz Lightyear, le super-héros du film qui a inspiré le jouet. » Allen a exprimé Buzz dans la langue originale des films « Toy Story 4 ».

» Lightyear » suit un jeune Buzz après que lui et son équipage se soient échoués sur une planète extraterrestre abandonnée appelée T’Kani Prime. En essayant de rentrer chez eux, l’équipage rencontre l’empereur Zurg, le principal antagoniste de Buzz dans les films Toy Story, qui teste et vole le carburant hyperespace de l’équipage.

Aux côtés d’Evans, »Lightyear » est également vedette Kéké Palmer, Pierre Sonn, Taika Waititi, Dale Soules, James Brolin, Uzo Aduba, Isiah Whitlock Jr.., projet de loi hader et beaucoup plus. Si vous n’êtes pas encore allé le voir en salles, rappelez-vous que »Lightyear » arrive à Disney+ le 3 août.