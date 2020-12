Quand l’évolution devient la « loi des plus beaux »: les chiens ont conquis le monde à force de « nous regarder »

« Et je t’ai trouvé dans la rue ». Il y a bien plus d’années que je ne me souvenais, le mari de La Niña de los Peines et aussi un chanteur, Pepe Pinto, ont mis sa voix sur une chanson qui, justifiant la valeur des mères et de la famille, a terminé le chœur: avec un « Et je t’ai trouvé dans la rue ». En effet, comme le disait le flamenco, « on ne trouve pas de mère »; Se retrouver au milieu de l’agitation de l’histoire et du temps est une affaire d’amoureux, d’amours et d’amis. Même si ces amis sont des chiens.

Après tout, les chiens n’ont pas toujours été les meilleurs amis des humains. Pendant la majeure partie de notre histoire sur Terre, les canidés étaient avant tout une menace. Mais il y a quelque temps entre 19 000 et 32 ​​000 ans, une population européenne de loups (aujourd’hui probablement éteinte) a commencé l’une des plus longues histoires d’amitié connues. Une histoire qui a changé les humains, mais qui les a fondamentalement changés.

Les «yeux de chiot» comme avantage évolutif

Cristian Castillo

Ce sont les conclusions d’une équipe de l’Université de Portsmouth qui a minutieusement disséqué différents spécimens de chiens et de loups pour vérifier la profondeur des changements anatomiques et comportementaux qui séparaient une espèce de l’autre. La partie la plus frappante de l’enquête, sans aucun doute, est dans les yeux.

Selon l’équipe de Juliane Kaminski, tout semble indiquer que la domestication a transformé l’anatomie des muscles faciaux des chiens pour améliorer la communication faciale avec les humains. Plus précisément, les chercheurs ont examiné un muscle responsable de soulever la partie interne du sourcil et de lui permettre de bouger.

Fait intéressant, ce muscle n’était présent que chez les chiens. Dans tous les chiens analysés, en fait; et dans aucun des loups. Les chiens étaient connus pour bouger leurs sourcils plus fréquemment et plus brusquement à partir des données éthologiques collectées sur les deux espèces. De plus, on savait que les mouvements les plus intenses n’étaient enregistrés que chez les chiens. Cependant, la base (anatomique ou comportementale) derrière elle n’était pas bien comprise.

Ce qui est intéressant est que, selon les auteurs, ces types de mouvements augmentent le podorphisme (ils rappellent les enfants) et ressemblent à certaines expressions faciales humaines liées à la tristesse. «Lorsque les chiens font le mouvement, cela semble provoquer chez l’homme une forte envie de prendre soin d’eux», a expliqué Kaminski à la BBC. De cette façon, l’adaptation faciliterait une réponse aimante des humains.

Pour les chercheurs, la gentillesse n’est pas un hasard. Il est clair que le fait que les chiens aux sourcils expressifs aient un net avantage évolutif et que, pour cette raison, il est plus raisonnable de penser que les «yeux de chiot» sont le résultat d’une sélection basée sur les préférences humaines. Autrement dit, ils se sont davantage connectés avec nous et qui a fini par en faire le canidé le plus réussi au monde.

Image | Sarandy Westfall