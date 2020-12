Quand les vaccins COVID-19 commenceront-ils à faire une différence?

Les vaccins COVID-19 devraient réduire considérablement le taux de nouveaux cas, d’hospitalisations et de décès aux États-Unis – à condition qu’un nombre suffisant de personnes se fasse vacciner.

Selon un nouveau modèle, publié le 30 novembre dans la base de données de pré-impression medRxiv , vacciner seulement 40% de la population américaine réduirait le taux d’attaque ou de nouvelles infections virus , plus de quatre fois en un an. Cette réduction se produirait à la fois en protégeant directement ceux qui se font vacciner et en protégeant indirectement les autres dans la communauté au sens large.

Sans aucun vaccins , environ 7% des personnes sensibles seraient infectées au cours de l’année prochaine, ont estimé les auteurs. Cela suppose que les gens se conforment à des mesures comme l’éloignement social et le port de masque; le taux d’attaque serait probablement plus élevé sans ces précautions.

Le faible taux d’attaque avec les vaccins se traduit par moins d’hospitalisations et de décès COVID-19[feminine ; avec 40% de la population vaccinée, les hospitalisations en USI et non en USI diminueraient de plus de 85%, selon le modèle. Les décès chuteraient de plus de 87% par rapport à un scénario d’un an sans vaccination.

Cela signifie-t-il que nous pouvons jeter la prudence au vent et arrêter distanciation sociale si 41% de la population se fait vacciner? Non, pas exactement.

Environ les trois quarts de la population devront probablement être vaccinés avant de pouvoir commencer en toute sécurité à assouplir les restrictions, étant donné avec quelle facilité COVID-19 se propage entre les personnes, a déclaré l’auteur de l’étude Meagan Fitzpatrick, professeur adjoint et modélisateur de la transmission des maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’Université du Maryland. De plus, le nouveau modèle n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, et en tout cas, il ne peut pas prédire parfaitement ce qui se passera une fois que les Américains seront vaccinés.

Mais l’étude nous donne des raisons d’espérer, a déclaré Fitzpatrick. Avec de tels vaccins hautement efficaces à l’étude, « la stratégie consiste maintenant à essayer d’introduire ces vaccins chez autant de personnes que possible », a-t-elle déclaré.

Raison d’espérer

Les deux principaux candidats vaccins – l’un conçu par Moderna et l’autre par Pfizer et BioNTech – sont tous deux efficaces à plus de 94% pour prévenir le COVID-19, selon les premières analyses. Ce niveau d’efficacité est « tellement plus élevé que ce qu’aucun d’entre nous ne pouvait espérer un an après pandémie « , A déclaré Fitzpatrick. » Ce que nos recherches confirment, c’est que ces vaccins d’une efficacité extraordinairement élevée ont vraiment le potentiel d’avoir un impact énorme « , a-t-elle déclaré.

Dans leur modèle, les auteurs de l’étude ont supposé que les personnes présentant le risque le plus élevé d’exposition au COVID-19 et de décès recevraient le vaccin en premier. Ceux-ci comprenaient une grande proportion de tous les travailleurs de la santé, des personnes conditions médicales existantes et les personnes âgées de 65 ans et plus. Les personnes de moins de 65 ans ont ensuite reçu le vaccin, et aucune personne de moins de 18 ans n’a été vaccinée, car aucun des principaux vaccins n’a encore été testé de manière approfondie chez les enfants.

De plus, les auteurs ont supposé que 10% de la population avait déjà attrapé le COVID-19 et développé une immunité naturelle contre le virus. « Dix pour cent est juste, mais peut être une sous-estimation dans certains endroits » où le nombre de cas a été particulièrement élevé, a déclaré Stanley Perlman, professeur de microbiologie et d’immunologie à l’Université de l’Iowa, qui n’a pas participé à l’étude, dans un e-mail. .

Compte tenu de ces paramètres, le modèle a montré que la vaccination de 40% de la population réduisait considérablement le nombre de cas, les hospitalisations et les décès dus au COVID-19.

La baisse la plus spectaculaire est survenue chez les personnes âgées de 65 ans et plus, qui ont connu une réduction de 83% à 90% des cas potentiels. Les personnes âgées de 20 ans et moins avaient deux fois moins de nouvelles infections, même si aucune personne de moins de 18 ans n’était vaccinée. En d’autres termes, alors que les adultes plus âgés obtenaient une protection directe contre le vaccin, les jeunes adultes et les enfants étaient indirectement protégés à mesure que l’immunité augmentait dans la communauté en général, a déclaré Fitzpatrick.

Après avoir vu l’impact des taux de vaccination de 40%, les auteurs ont testé ce qui se passerait avec seulement 20% de la population vaccinée. Encore une fois, le modèle a donné la priorité à la vaccination des personnes à haut risque d’exposition et de maladie grave. Même avec une couverture vaccinale aussi faible, les hospitalisations hors USI ont chuté de 60%, les hospitalisations en USI de 62% et les décès de plus de 64%. Cela suggère que, à mesure que les vaccins commencent à être déployés, nous pourrions commencer à voir leurs effets positifs avant même que de nombreuses personnes ne reçoivent les vaccins, a déclaré Fitzpatrick.

Modèles contre réalité

Alors que l’étude met en évidence la puissance et la promesse des vaccins COVID-19, les auteurs de l’étude ont averti que les vaccins doivent être associés à d’autres garanties contre le virus, telles que le masquage, les tests et la recherche des contacts. Si nous abandonnons ces garanties trop tôt, davantage de personnes devraient être vaccinées pour éviter un pic de nouveaux cas, ont-ils écrit.

« Je pense que nous [will] Il faut encore des distances sociales et des masques pendant de nombreux mois « , a déclaré Perlman. » L’ouverture de restaurants et l’autorisation de rassemblements de masse devront être effectués avec beaucoup de prudence jusqu’à ce que les taux de vaccination soient élevés « , a-t-il noté.

Si quoi que ce soit, les efforts de recherche des contacts devraient s’intensifier à mesure que les vaccins sont déployés, afin que les responsables de la santé puissent rapidement repérer les nouvelles épidémies et identifier les communautés qui devraient être prioritaires pour la vaccination, a déclaré Fitzpatrick.

Atteindre les groupes à haut risque sera essentiel pour arrêter la pandémie, et c’est une des façons dont le modèle pourrait différer de la réalité. Dans le modèle, les taux de vaccination étaient supposés être similaires dans tout le pays, et les personnes appartenant aux groupes à haut risque recevaient toujours leur vaccin en premier. De plus, les deux principaux vaccins nécessitent deux injections à plusieurs semaines d’intervalle, et dans le modèle, tout le monde dans le modèle a reçu les deux doses du vaccin.

En réalité, «les programmes de vaccination manquent souvent leurs objectifs», a déclaré le Dr Eric Schneider, vice-président directeur des politiques et de la recherche au Commonwealth Fund, une organisation nationale qui étudie les questions de santé et de politique sociale, qui n’a pas participé à l’étude. «Si, en réalité, les personnes à faible risque … sont plus susceptibles que les personnes à risque [a] vaccin, alors le modèle surestime l’effet du programme de vaccination », a déclaré Schneider dans un e-mail.

En d’autres termes, le modèle ne reflétera la réalité que si les États-Unis mettent en œuvre leur plan visant à donner d’abord le vaccin aux groupes à haut risque. Pour fonctionner, ce plan doit être bien coordonné à tous les niveaux du gouvernement et du système de soins de santé, et associé à une communication claire sur les risques et les avantages du vaccin, selon un rapport récent du Commonwealth Fund .

Et bien sûr, une fois qu’un vaccin devient disponible, ceux auxquels l’accès est offert doivent accepter de le prendre, a déclaré Fitzpatrick. « Un vaccin ne fonctionne que si les gens le prennent. »

Récent enquêtes suggèrent que de nombreux résidents américains recevraient probablement ou certainement un vaccin contre le COVID-19 s’ils en offraient un aujourd’hui, mais une plus petite proportion dit qu’ils ne le feraient probablement pas ou certainement pas. Ces rapports doivent être pris avec un gros grain de sel, cependant, parce que « ce que quelqu’un dit qu’il va faire dans une enquête ne représente pas toujours ce qu’il va réellement faire », a déclaré Fitzpatrick.

Heureusement, en attendant de voir ce qui se passe, « je pense qu’il y a beaucoup de raisons d’espérer », a-t-elle ajouté.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.