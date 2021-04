Quand les nouvelles saisons de The Witcher, Sex Education, You et Cobra Kai arrivent

2020 a été une année vraiment difficile pour la plupart des productions cinématographiques et télévisuelles, en raison de la pandémie de coronavirus, qui a jeté des pierres sur les routes à plusieurs reprises dans de nombreux projets. C’est le cas de ce que subit plusieurs contenus originaux du service de streaming Netflix, bien qu’il semble que la situation commence à se normaliser, car un dirigeant important de la plateforme vient d’annoncer l’arrivée des nouvelles saisons de séries populaires.

Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de l’entreprise, s’est entretenu avec Date limite et a expliqué les problèmes économiques qui ont souffert en raison d’une baisse considérable des abonnements, et sont dus à la crise sanitaire de Covid-19, bien qu’il ait déclaré: « Nous continuons d’anticiper un second semestre solide avec le retour de nouvelles saisons de certains de nos meilleurs tubes, ainsi qu’une programmation passionnante de films. ».

Il a ensuite commenté la façon dont cela affectait le calendrier qu’ils avaient programmé depuis longtemps et a laissé un espoir sur l’arrivée des nouveautés de The Witcher, You, Cobra Kai et Sex Education: «Ce qui s’est passé au cours de la première partie de cette année, c’est que de nombreux projets que nous nous attendions à sortir plus tôt ont dû être reportés en raison de retards de post-production et de retards liés à Covid. Nous pensons que nous allons revenir à un bien plus état stable. « .

Le sorceleur vient de terminer le tournage de sa saison 2, après plus d’un an de production avec de nombreux inconvénients. La troisième tranche de Toi est toujours en cours de tournage, ainsi que le quatrième de Cobra Kai. Du côté de Éducation sexuelle, début avril, ils ont annoncé qu’ils avaient terminé la troisième partie et qu’elle était prête à être publiée. Voyez quand ces séries arrivent!

+ Quand arrivent les nouvelles saisons de The Witcher, Sex Education, You et Cobra Kai?

Selon les propos de Sarandos, lors d’un entretien avec les médias américains, il a confirmé que Les nouvelles saisons de The Witcher, You et Cobra Kai arriveront au quatrième trimestre de 2021. Autrement dit, ce sera entre octobre et décembre, pas de date précise à ce jour. Du côté de Sex Education 3, ils viennent de révéler qu’il sera disponible dans la deuxième partie de l’année, bien que pour l’instant ils n’aient pas donné de date exacte. Aussi, pour le temps des premiers programmes mentionnés De nouveaux films arrivent comme Red Notice et Escape From Spiderhead.