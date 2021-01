Quand les Noirs et les Latinx se déchaînent, tout l’enfer se déchaîne. Quand les Blancs se révoltent, rien.

Les événements survenus sur la colline du Capitole le 6 janvier nous ont montré que le maintien de l’ordre ne visait pas à assurer notre sécurité – c’était à opprimer les gens de couleur; en particulier, la communauté noire.

Lorsque des émeutiers pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole du pays mercredi soir, nous avons vu à quel point la réponse de la police était différente par rapport aux manifestations de Black Lives Matter et à d’autres manifestations et émeutes historiques dirigées par les communautés noires et brunes.

La Garde nationale a été appelée à apporter son aide, mais elle n’était pas armée et n’a été utilisée que pour contrôler la foule des partisans de Trump. – qui était majoritairement composé de Blancs.

Nous savons tous que si les gens noirs ou bruns prenaient d’assaut ce Capitole, la réponse serait de réagir avec violence.

La différence dans la réponse de la police était palpable, et à ce stade, si vous ne remarquez pas que les vies de Black et Brown sont sous-évaluées, vous vivez définitivement dans une bulle.

Il y a eu tant d’émeutes dans l’histoire menées par les communautés noires et brunes en Amérique, et la réponse a impliqué des tuyaux, des balles ou même des chars et des transporteurs blindés.

Par exemple, les émeutes de Détroit de 1967 contre la brutalité policière ont convoqué 7 000 gardes nationaux et soldats de l’armée américaine.

Des chars et des blindés étaient présents. Des centaines de vies perdues et des milliers arrêtées.

Ce fut l’une des plus grandes émeutes de l’histoire des États-Unis et a montré à quel point les États-Unis utilisent rapidement une force militaire étendue contre la communauté noire.

Les communautés historiquement marginalisées ont utilisé les émeutes et le pillage comme tactiques alors que leurs voix sont encore restées inconnues après des manifestations pacifiques.

Lorsque cela s’est produit, une force excessive a toujours été utilisée. L’émeute du 6 janvier n’a rien rencontré de près de ce à quoi les communautés du BIPOC ont été confrontées.

Pour aggraver les choses, Ivanka Trump a supprimé un tweet qualifiant les émeutiers pro-Trump de «patriotes américains».

Mais l’été dernier, lorsque les manifestants de Black Lives Matter ont utilisé les émeutes comme tactique contre la brutalité policière, on leur a dit que «la violence n’est pas la réponse», et ont utilisé Martin Luther King Jr. et son héritage comme justification.

Personne ne dit que les partisans de Trump ne peuvent pas protester, mais pourquoi une force excessive est-elle utilisée si facilement contre les communautés du BIPOC, mais pas contre les Blancs?

Pourquoi les Blancs sont-ils considérés comme des patriotes lorsqu’ils émeutes et utilisent la violence, alors que les communautés du BIPOC sont condamnées à faire de même? L’hypocrisie est réelle.

Je ne pense pas que la réponse à ces questions soit difficile à trouver.

Les communautés du BIPOC sont censées être d’accord avec la suprématie blanche, et si nous ne sommes pas d’accord avec cela, nous sommes confrontés à une réaction encore plus forte de la suprématie blanche.

La libération ne sera pas facile à réaliser, mais elle est épuisante.

Enfin, n’oublions pas: en 1954, la nationaliste portoricaine Lolita Lebron a pris d’assaut la Chambre des représentants dans l’espoir d’attirer l’attention sur la lutte pour l’indépendance de Porto Rico.

Elle a purgé 25 ans de prison. Voyons si des «manifestants» pro-Trump reçoivent le même traitement.

Angelique Beluso est une éducatrice sexuelle et une écrivaine qui couvre le féminisme, la culture pop et les relations. Suivez-la sur Twitter @AngeliqueBeluso.