Quand les nazis voulaient conquérir l’espace

La course spaciale il a toujours été un terrain sur lequel les Américains et les Russes ont dominé avec leurs progrès constants. Le lancement du premier satellite en orbite, l’arrivée de l’homme sur la Lune, les premiers échantillons de Mars …

Nombreuses sont les énigmes que nous devons résoudre de l’univers, et il y a aussi de la place pour des histoires inconnues. L’un des plus choquants est que Allemagne nazie il a pu conquérir l’espace bien avant les autres.

Les progrès technologiques ont été abondants au cours de la Seconde Guerre mondiale, le principal problème est que la plupart d’entre eux ont été utilisés pour semer la terreur. Dans ce cas, nous parlons de fusée V2, un véritable chef-d’œuvre d’ingénierie qui a été considéré comme le première machine à atteindre l’espace. La chose horrible dans toute cette histoire est qu’au lieu d’être utilisée pour la conquête de l’espace, la fusée fabriquée par Wernher von Braun il était destiné à attaquer les populations civiles par les nazis.

une avance spatiale transformée en arme

Wernher von Braun est connu dans le monde entier comme l’un des ingénieurs de guerre les plus remarquables de l’histoire. Cette renommée est précédée par la création du Missile V2 (Vergeltungswaffe 2), qui est devenue l’une des armes les plus utilisées par Adolf Hitler. Au début, le V2 n’était pas destiné à des fins d’armes, mais pour le conquête d’un espace totalement inexploré.

L’histoire du missile V2 commence par une présentation presque cinématographique devant le Führer et son entourage, et finit par se consommer comme l’un des projets de guerre les plus importants de l’histoire contemporaine. Depuis, Hitler a mis tout son intérêt dans la création du premier fusée avec un seul objectif en tête: attaquer Londres. Par conséquent, la création de cette terrible arme a raccourci ses délais de construction pour terminer ses premiers tests réussis en 1942.

Cependant, il a fallu attendre Septembre 1944 lorsque les nazis ont lancé deux premières fusées V2 vers la ville de Paris et deux autres dans le but de semer le chaos dans la capitale londonienne. Cependant, malgré les gros titres de la presse allemande, il était trop tard pour le Troisième Reich. Ce qui a été démontré avec ces lancements réussis, c’est que la fusée créée par Von Braun avait mis fin à l’un des principaux problèmes de la fusée, la réalisation précision sans précédent dans l’industrie de l’armement.

une fusée tant attendue de tous

Dès les premiers essais effectués en 1942, Américains, Russes et Anglais aspiraient à avoir dans leurs arsenaux une fusée aussi précise que celle que préparaient les nazis. Le missile V2 était considéré comme la technologie de pointe dans l’industrie, un artefact qui pourrait sans aucun doute changer le cours du combat. C’est pourquoi, aux heures les plus basses de l’Allemagne hitlérienne, Von Braun a contacté les Alliés pour leur offrir leur reddition.

À partir de ce moment, l’ingénieur teutonique fait partie du côté américain grâce au célèbre ‘Opération de trombone ‘ basé sur la capture de scientifiques allemands pour les amener aux États-Unis. Il faut noter que l’URSS était sur le point de s’emparer des services de Von Braun, mais les Américains étaient en avance sur un Gestapo qu’il a vu comment toute la connaissance du premier missile spatial a traversé l’étang pour rester aux États-Unis.

De l’arsenal nazi à la lune

Bien que l’objectif de Von Braun n’était pas de construire un missile qui pourrait tuer des centaines de civils, il n’a jamais regretté la première utilisation du missile V2. De plus, dans l’une des lettres écrites à ses critiques anti-nazis de l’asile américain, il a réfuté cette idée: «Quand votre pays est en guerre, quand vos amis meurent, quand votre famille est en danger constant, quand des bombes tombent sur votre autour et perdre votre propre maison, le concept de guerre juste devient très vague et lointain, et vous avez du mal à infliger autant ou plus à l’ennemi [sufrimiento] comme celle que vous, votre famille et vos amis avez souffert ».

La chose curieuse à propos de tout cela est que Von Braun a finalement pu utiliser ses connaissances pour l’objectif initial: conquérir l’espace. L’ingénieur allemand faisait partie de la Le programme de conception de fusées de la NASA qui, sous le nom d’Apollo, a réussi à mettre le premier pied sur la Lune. De cette manière, ce qui a commencé comme une arme de destruction sans précédent a réussi à jeter les bases de l’une des réalisations les plus importantes de l’humanité.

En fin de compte, Von Braun a atteint son objectif, bien qu’il ait dû traverser des débuts pleins d’horreur dans lesquels la guerre était le seul domaine dans lequel les nazis lui permettaient de faire avancer ses enquêtes. Un environnement que le scientifique allemand a accepté malgré la capacité dévastatrice que pouvaient avoir des créations guerrières comme le missile Vergeltungswaffe 2. Bien sûr, comme l’a avoué son collègue Stühlinger, ce que Von Braun et son équipe recherchaient avec leurs projets était «quoi« Que les roquettes ont volé vers la Lune et Mars, pas qu’elles sont tombées sur notre propre planète. »

Images | Stux / Pixabay / SpaceX-Imagery / Pixabay.