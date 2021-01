Le 10 janvier 1897, Waldemar Haffkine Il a été inoculé avec le vaccin contre la peste sur lequel il travaillait sans interruption depuis son arrivée à Bombay trois mois plus tôt.. Je ne pense pas que nous soyons capables de comprendre précisément à quoi ressemblait la ville indienne à cette époque. Au début de la décennie, selon le recensement de 1891, Bombay comptait déjà 820 000 habitants. À l’époque, à Madrid, 472 191 personnes vivaient.

Mais il y a plus. Soixante-dix pour cent des habitants de Bombay au XIXe siècle vivaient entassés dans des maisons bon marché et insalubres (les fameux «chawls») et les maladies infectieuses étaient notre pain quotidien. Ainsi, lorsqu’une mystérieuse maladie a commencé à tuer des gens dans le bidonville de Nowroji Hill, personne n’a été surpris. Quand en quelques jours les patients ont été comptés par milliers, la situation a radicalement changé.

La panique a provoqué un exode massif qui menaçait non seulement la toute jeune industrie textile de la région, mais aussi le statut même de la ville en tant que centre commercial de l’Inde britannique. Les autorités et le maigre corps médical étaient hors jeu. Heureusement, un jeune médecin de Goano, Acacio Viegas, a entrepris de soigner les malades et a découvert qu’il s’agissait d’une peste bubonique.

Une ville sous la peste

Mycobacterium tuberculosis | CDC / Dr. George Kubica

Le diagnostic n’a pas amélioré la situation dans la ville. Presque le contraire. Par conséquent, après avoir contacté quatre équipes d’experts, le gouverneur de Bombay a contacté un jeune bactériologiste juif (né à Ordesa et nationalisé français) qui se faisait vacciner contre le choléra depuis plus de cinq ans et vivait maintenant à Parel, non loin de la ville. Si Haffkine avait pu créer un vaccin contre Vibrio cholerae peut-être pourrait-il faire la même chose contre le bacille de Koch.

Comme je le disais, Waldemar Haffkine est né dans l’actuelle Ukraine et a travaillé à l’Université de Saint Peterburg avec le célèbre biologiste Ilya Mechnikov jusqu’à ce que, fuyant la Russie impériale troublée, tous deux soient contraints de fuir vers Paris, où le nouvel ** Institut Pasteur ** l’a accueilli à bras ouverts (mais lui a seulement offert un poste de bibliothécaire ).

Expert dans l’étude des protozoaires, Haffkine a commencé à travailler sur un vaccin pour contrôler les cas de choléra qui, motivée par la nature malsaine de l’industrialisation galopante, était devenue une pandémie européenne. Le 18 juillet 1982, il s’est auto-injecté le vaccin et deux semaines plus tard, il a présenté les résultats. Il a été accueilli avec joie par la presse, mais ni l’Institut Pasteur ni aucun scientifique de haut niveau n’ont approuvé sa découverte.

Épuisé et désenchanté, il décide de se rendre en Inde où, sans installations médicales modernes, son vaccin pourrait avoir un plus grand effet. Il parcourt le sous-continent et s’installe en 1896 à Parel. Quelques mois plus tard, le Gouverneur frappa à sa porte et, doué d’une petite équipe, a commencé à travailler sur le vaccin contre la peste bubonique dans un laboratoire de fortune dans un couloir du Grant Medical College.

Contre la montre

Waldemar Haffkine vaccinant contre le choléra à Calcutta, mars 1894 | Wikipédia

Ce furent trois mois horribles. Deux de ses assistants ont quitté le travail en raison du rythme requis et un autre a subi une crise d’angoisse. Cependant, le 10 janvier, comme nous l’avons dit, le vaccin était prêt et Haffkine lui-même l’a testé. Tout semblait en ordre, mais les autorités ont décidé de faire un procès à la prison de Byculla. Ce fut un succès: aucun vacciné ne présentait de symptômes, tandis que sept prisonniers non vaccinés sont morts de la maladie.

En quelques années à peine, plus d’un million de personnes ont été vaccinées contre la peste bubonique. Cependant, « comme d’autres de ces vaccins précoces, le vaccin Haffkine a eu des effets secondaires désagréables et n’a pas fourni une protection complète »; c’est-à-dire que cela n’a pas résolu du tout le problème. Il a sauvé de nombreuses vies, mais en 1901, la population de Bombay était tombée à 780 000 à la suite de l’exode massif et de l’épidémie.

Maintenant que les vaccins sont revenus au centre du débat public, il convient de rappeler qu’ils ont une histoire très riche: l’histoire de comment les héros se sont battus pour nous sauver de nos pires démons, ceux que nous ne pouvions même pas voir.

