Quand les fœtus ressentent-ils de la douleur? Faits biologiques et sentiments à propos de l’avortement

Obaie Ventouses de mamelons

Les ventouses de mamelons Obaie augmentent la sensibilité et la taille de vos mamelons, de sorte que la moindre caresse soit émoustillante de manière indescriptible. Les ventouses augmentent efficacement le flux sanguin vers vos mamelons. Ils ajoutent une douleur intense et douce quand vous les fixez à vos mamelons. Lorsque vous les enlèverez, vous les caresserez automatiquement et vous en tremblerez de plaisir. Les ventouses à mamelons sont fermes mais flexibles. Elles reposent bien fermement sur vos mamelons pendant de longues périodes et s'adaptent à la plupart des tailles de mamelons. Les ventouses de mamelons Obaie sont en plastique. Pour de meilleurs résultats, il est conseillé d'ajouter une petite quantité de lubrifiant à base d'eau avant de fixer les ventouses.