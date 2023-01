Quand les épisodes complets de « La reina del sur 3 » seront-ils diffusés sur Netflix ?

Actuellement, le Saison 3 de « Reine du Sud » c’est trouvé diffusant ses derniers épisodes via le signal Telemundo. Cependant, si vous avez été à l’écoute de la série sur Netflix et vous attendez que le reste des chapitres se bloque, ici nous vous disons quand ils seront disponibles sur la plateforme de streaming.

Dans cette édition, le programme mettant en vedette Kate del Castillo repris quatre ans après la finale de la saison 2. Pendant ce temps, Teresa Mendoza doit faire face à des défis encore plus dangereux et avec la DEA comme l’un de ses principaux ennemis.

De plus, la livraison a inclus des voyages dans différents pays d’Amérique latine, tels que le Pérou, la Bolivie, la Colombie, le Mexique et l’Argentine.

QUAND TOUS LES CHAPITRES DE « LA REINA DEL SUR » SERONT-ILS VUS SUR NETFLIX ?

Jusqu’à présent, il n’y a que 45 épisodes sur les 60 qui composent la troisième saison de « La Reine du Sud » sur Netflix. La raison pour laquelle ils n’ont pas tous été téléchargés est que la série est toujours diffusée sur Telemundo, la plateforme doit donc attendre qu’elle se termine sur le signal de la chaîne.

Cependant, puisque la série se termine le 16 janvier 2023, le programme complet sur Teresa Mendoza sera disponible le lendemain, c’est-à-dire à partir du 17 janvier.

Par conséquent, s’ils ne peuvent pas voir la finale de « La reina del sur 3 » en direct, ils n’auront qu’à attendre une journée pour la voir à l’heure et à l’endroit qu’ils préfèrent.

Teresa Mendoza est le personnage principal de « La reina del sur » depuis le début de la série (Photo : Telemundo)

COMMENT VOIR LA FINALE « REINA DEL SUR » SUR TELEMUNDO ?

Le dernier épisode de « La reina del sur 3 » sera diffusé le 16 janvier aux États-Unis via Telemundo. Une fois celle-ci terminée, la huitième saison de « The Lord of the Skies » commencera.

Il est diffusé du lundi au vendredi à 20h00, heure du Centre et 21h00, heure de l’Est.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « REINA DEL SUR »