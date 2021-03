Quand les dents étaient percées de pierres et remplies de goudron: c’était la dentisterie il y a 13000 ans

Vivre au 21e siècle et non dans la préhistoire présente de nombreux avantages. Et je le dis sans légendes noires ni préjugés: il est fort possible que le consensus historiographique dise que le néolithique n’a pas été si mal, que moins de travail a été fait, que l’inégalité a à peine existé. OK, j’ai confiance. Mais tous ces arguments vont à l’égout dès que vous entrez dans la salle d’attente d’un dentiste.

Car oui, visiter le dentiste aujourd’hui peut faire l’objet de cauchemars récurrents, mais le faire il y a 13000 ans était, d’après ce que nous savons, bien pire. À partir de ce moment, c’est le premier remplissage dont nous avons la preuve.

Dents, dents

La version traditionnelle représente l’origine de la dentisterie vers 300 avant JC, lorsque les Égyptiens avaient perforations dans les dents pour incruster des pierres précieuses. Cependant, il est plus ancien et pas seulement parce que les Phéniciens et les Étrusques fabriquaient des prothèses dentaires à base d’or et d’ivoire.

À la fin des années 1990, à Riparo Fredian, un site de la région montagneuse de la Toscane, une équipe d’archéologues a trouvé un ensemble de dents d’environ six personnes qui ont vécu il y a environ 13000 ans, au milieu du néolithique.

Parmi toutes, deux incisives se sont avérées particulièrement utiles pour examiner les pratiques médicales et dentaires de l’époque. Tel que publié il y a quelques années par la revue Physical Anthropology, les pièces dentaires a montré des signes d’avoir été manipulé avec un instrument pointu (probablement une pierre) avec l’intention d’éliminer la pourriture et d’agrandir le trou.

Ensuite, les trous avaient été remplis de morceaux de bitume, une variété naturelle de goudron que nous connaissons était utilisée à l’époque pour imperméabiliser les paniers ou les ustensiles. Autrement dit, les dents semblaient avoir subi un équivalent néolithique à un obturation moderne en supprimant les cavités et en les remplissant d’un composé artificiel.

Jonathan Borba

Souvent, quand on regarde comment la médecine a évolué, il est inévitable d’être surpris de l’avancée de certaines techniques et connaissances. Il suffit de se souvenir de ces Néandertaliens asturiens qui (de nombreuses années avant ce dentiste primitif) mâchaient déjà de l’écorce de peuplier, source naturelle d’acide salicylique (le principe sédatif de l’aspirine) et Pénicillium, un champignon aux propriétés antibiotiques

Image | Kevin Bation