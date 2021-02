Quand les chiens de chasse sont-ils devenus populaires?

Quiconque regarde la dernière émission à succès de Netflix, « Bridgerton », sait que le matchmaking Queen Charlotte avait un penchant pour les chiots de Poméranie. Et en fait, ce penchant était vrai pour la vraie reine Charlotte. Elle les a emmenés avec elle lorsqu’elle a déménagé de Poméranie en Europe centrale au Royaume-Uni pour épouser le roi George III en 1761. Son amour pour le chien de compagnie a ensuite été transmis à travers les générations royales. Son fils, le roi George IV a également aimé la race et La reine Victoria possédait des teckels, des carlins et des Poméraniens .

L’un des chiens royaux les plus célèbres était un petit terrier appelé César. « [He] avait une place de choix dans le cortège funèbre d’Édouard VII devant les autres monarques qui y assistaient en 1910 », a déclaré Richard Fitzwilliams, un commentateur royal basé à Londres. épouser la divorcée américaine Wallis Simpson dans les années 1930 – possédait également des carlins, ce que nous savons d’un autre drame de la période Netflix, « The Crown ».

Mais la famille royale britannique est-elle vraiment responsable de la folie des chiens de piste? Et quand exactement ces races de jouets sont-elles devenues populaires au-delà de la vie de cour?

De petits chiens ont émergé peu de temps après la domestication des chiens; l’un des plus anciens restes de petits chiens a été trouvé au Moyen-Orient et date d’il y a 12000 ans, une étude de 2010 dans le journal Biologie BMC a trouvé. Mais il est difficile de savoir quand ces minuscules chiens sont devenus en vogue car les grands ensembles de données sur la popularité des races ne remontent pas aussi loin dans le temps. Cependant, les recherches disponibles indiquent que les gens sont considérablement influencés par les tendances et la culture des célébrités lorsqu’il s’agit de choisir leurs chiens.

Stefano Ghirlanda, professeur de psychologie au Brooklyn College, a montré cette influence en explorant les données d’enregistrement des chiots de l’American Kennel Club entre 1926 et 2005. Dans une étude de 2013 dans la revue PLOS One , lui et ses collègues ont fait correspondre la popularité des races de chiens enregistrées avec leurs caractéristiques typiques telles que la santé, la longévité et les traits de comportement, y compris l’agressivité, la capacité d’entraînement et la peur. Vous vous attendez à ce qu’il y ait un lien entre les traits souhaitables et la popularité de la race, mais ce n’est tout simplement pas le cas.

« Nous n’avons trouvé absolument aucune corrélation dans quoi que ce soit lorsque nous avons fait cela », a déclaré Ghirlanda à 45Secondes.fr. « La popularité de la race fluctue beaucoup et cela nous a fait penser que c’était juste une question de mode. »

Ses données montrent que les petits chiens semblaient connaître une période de popularité dans les années 1970, puis sont tombés en disgrâce, pour profiter à nouveau d’une renaissance au début des années 2000. « Les carlins, par exemple, ont eu un accès de popularité dans les années 1970 et 2000. Fait intéressant, les teckels suivent le même schéma », a déclaré Ghirlanda. Cette popularité cyclique est ce qui a amené Ghirlanda à penser que les gens ne choisissent pas leurs chiens en fonction de la race qui conviendrait le mieux à leur style de vie, mais sont plutôt influencés par la culture populaire lorsqu’ils prennent la décision.

C’est pourquoi en 2014, Ghirlanda a publié une étude de suivi, également dans PLOS One , vérifiant si les films à succès mettant en vedette des chiens ont causé des pics dans le nombre de chiots enregistrés de la même race dans les années suivant la sortie de plusieurs films. « Vous pouvez à peu près prédire si une race va devenir populaire simplement en regardant les ventes de billets pendant la semaine d’ouverture d’un film », a déclaré Ghirlanda. « Si le film réussit, cela augmente un peu la popularité des races. »

Par exemple, les «101 Dalmatiens» de Disney en 1996 ont augmenté la popularité des chiens tachetés de près de 20% dans la décennie qui a suivi la sortie du film, selon les calculs de Ghirlanda. Le film de 1943 « Lassie Come Home » a également vu une bosse similaire dans les enregistrements de races de colley rugueux.

Ce que tout cela signifie, a déclaré Ghirlanda, est qu’il est impossible de répondre à la question de savoir quand les chiens de compagnie sont devenus populaires. Parce qu’ils ont probablement traversé des phases de popularité puis d’impopulaires, et ils continueront à tourner dans cette séquence aussi longtemps que la culture populaire le dictera. Cependant, il est assez certain que les membres de la famille royale ont été les premiers à adopter les chiens de compagnie et qu’ils ont peut-être influencé le désir de telles races, du moins pour un certain nombre de personnes.

«À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de culture populaire, mais bien sûr, les gens prêtaient attention à ce que faisait la reine, et les chiens de compagnie n’étaient qu’un privilège pour les riches», a déclaré Ghirlanda. C’est parce que les chiens devaient être nourris, et donc pour les gens plus bas dans l’échelle de classe, les chiens devaient gagner leur vie en aidant à la chasse ou en exécutant d’autres fonctions utiles. Les chiens royaux, en comparaison, étaient là pour être appréciés et gâtés. Le roi Édouard VIII et Wallis Simpson étaient peut-être les pires contrevenants pour avoir gâté leurs carlins. « Ils ont accueilli les invités sur des fils Cartier en or et avaient des colliers ornés de diamants, mangeant dans des bols en argent et dormant sur des oreillers en velours », a déclaré Fitzwilliams.

