Quand les acteurs de « Succession » ont découvert qu’ils tournaient la dernière saison

« Succession » a commencé à diffuser sa quatrième et dernière saison le 26 mars dernier et personne n’est prêt pour la fin. La Série HBO Max a captivé le public avec son intrigue élaborée de la Lutte pour le pouvoir au sein d’une famille millionnaire. La décision de clore cette histoire a même surpris les protagonistes.

Le programme télévisé présente un nouvel épisode chaque dimanche, comme d’habitude pour la plateforme de streaming pour des titres tels que « The Last of Us », « House of the Dragon » et « The White Lotus ».

Contrairement à d’autres chaînes, HBO cherche à fournir un contenu de qualité et n’allonge généralement pas les histoires plus que nécessaire. Cela n’enlève rien au fait que les histoires et les personnages viennent rejoindre le public, souvent nostalgique de la fin.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de la saison 4 de « Succession ».

COMMENT LES ACTEURS DE « SUCCESSION » ONT-ILS RÉAGIT LORSQU’ILS APPRENNENT QU’ILS ENREGISTRENT LA SAISON DERNIÈRE ?

Le public n’a pas été le seul à s’exprimer sur la fin de « Succession », puisque les acteurs qui incarnent les membres de la problématique famille Roy en ont également parlé.

La réaction de Sarah Snook

Dans une interview avec Allocine, Sarah Snook, qui joue Shiv Roy, a avoué qu’ils soupçonnaient que la conclusion de la série arriverait bientôt, mais qu’ils avaient découvert que la saison 4 serait la dernière à presque terminer le tournage.

« J’ai été vraiment attristé d’apprendre que la série allait vraiment se terminer. Nous savions que c’était une possibilité lorsque nous avons commencé le tournage de la saison 4, mais cela nous a été confirmé lorsque nous avons commencé les répétitions pour le dernier épisode.», a-t-il compté.

Roman, Shiv et Tom font partie de la distribution de « Succession » (Photo : HBO)

Malgré sa tristesse, il a assuré qu’il valait mieux fermer l’intrigue à ce stade, que de continuer à l’étirer plus qu’il ne le devrait.

« Je pense toujours que c’est la bonne décision et c’est un choix très courageux. La série a atteint son apogée de popularité et se dire « allez, laissons tomber » est une façon de s’assurer que vous avez créé quelque chose de parfait. Terminer la série empêchera sa qualité de décliner ou de devenir une parodie d’elle-même. C’était donc la chose intelligente à faire« , il ajouta.

La réaction de Kieran Culkin

De même, Kieran Culkin, qui interprète Roman Roy, avait lui aussi entendu parler de la fin imminente de la série, mais c’est lors des enregistrements du dernier épisode que les soupçons se sont confirmés.

« Ma réaction a été (de surprise). Jesse (Armstrong) m’a parlé, il a parlé à tout le monde individuellement, et il nous a dit que c’était peut-être la dernière saison, mais il n’était pas sûr. Il nous l’avait déjà dit dans le troisième, qui était peut-être le dernier. Je ne savais donc pas si je devais le prendre au sérieux. Il nous a dit que c’était la dernière saison juste avant le tournage du dernier épisode. Nous avions fait la lecture du scénario et il nous a dit que c’était la fina commenté Culkin.