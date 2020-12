Quand l’environnement est mauvais, il vaut mieux purifier

Parfois, tout se passe bien au travail et l’entreprise prospère, mais de nulle part, il semble que quelque chose change et que tout commence à mal tourner. Quiconque a vécu un tel moment au travail sait à quel point il manque même les explications pour montrer pourquoi tant de mauvaises choses se produisent en même temps.

Le Feng shui, une étude énergétique chinoise, indique que quelque chose ne va pas peut être la faute d’une interférence énergétique sur le lieu de travail. Dans le spiritisme, ils disent qu’il peut y avoir un esprit obsessionnel errant dans l’environnement. Et certaines personnes plus sensibles peuvent penser que la mauvaise énergie vient directement d’un employé.

La vérité est que toutes ces situations peuvent survenir et affecter directement l’équilibre de l’entreprise. Si vous pensez que cela peut être quelque chose au-delà du plan physique qui est là pour gêner, faire appel au service d’un spécialiste de l’énergie – comme le feng shui, par exemple – peut vous aider à cet égard. Quoi qu’il en soit, vous pouvez prendre des mesures pour aider à améliorer l’énergie de l’entreprise. Voyez certains d’entre eux.

Première étape: l’observation

Commencez à tout observer sur le bureau. Même les détails les plus banals peuvent vous aider à découvrir où se situe le problème énergétique. Par exemple: un robinet qui fuit symbolise le déséquilibre de l’élément eau (qui représente les émotions), une lampe qui brûle toujours dans le même environnement peut symboliser le fait que le travail mental à cet endroit est défectueux, entre autres détails. Tout ce que vous trouvez mal a un équivalent énergétique derrière lui. Observez également les gens. Ressentez comment ils sont énergiquement et voyez comment ils se rapportent les uns aux autres. Découvrez s’il y a un conflit entre eux.

Deuxième étape: l’élimination

Faites quelque chose pour éliminer tout ce que vous avez remarqué de mal dans l’environnement. Et cela doit être fait physiquement. Par exemple: appelez un électricien pour résoudre tous les problèmes électriques, un plombier pour réparer les fuites et ainsi de suite. Lorsque vous réparez quelque chose de physique, vous ouvrez la voie pour que les énergies derrière ces problèmes reviennent à circuler normalement. Dans le cas des personnes, résolvez tout type de conflit qui existe entre les employés. Parlez à chacun d’eux séparément pour savoir qui est vraiment disposé à grandir avec l’entreprise. Et si quelqu’un avec une énergie très négative ne veut pas changer, il vaudrait peut-être mieux renvoyer cet employé. N’oubliez pas: les personnes sont la plus grande source d’énergie que vous ayez dans l’environnement. Donc, si vous voulez une bonne énergie dans l’entreprise, vous avez besoin de gens qui dégagent une bonne énergie.

Troisième étape: l’organisation

L’énergie s’accumule et reste immobile là où nous ne bougeons pas souvent. En d’autres termes: le désordre attire la mauvaise énergie dans l’environnement. Organisez tout autour de vous et encouragez tous les employés à faire de même. Organiser des objets signifie que les énergies qui y étaient piégées commenceront également à être déplacées et, avec cela, elles lâcheront ce qui est bon et élimineront ce qui est mauvais.

Quatrième étape: la rénovation

Les nouvelles énergies ne peuvent pas entrer si l’espace est rempli d’anciennes énergies. Alors, faites un nettoyage général de l’environnement et jetez tout ce qui n’est plus utile. Prenez des choses utiles mais anciennes et échangez-les contre quelque chose de nouveau avec la même fonction. Les objets sont également imprégnés de l’énergie de l’environnement et des personnes, donc si des énergies lourdes sont présentes dans l’environnement depuis longtemps, il est recommandé de remplacer également les anciens objets par de nouveaux afin d’avoir une énergie plus propre. Et, si nécessaire, renouvelez même votre personnel. Surtout pour les postes de direction, il est important d’avoir quelqu’un avec une énergie positive afin que tout le monde puisse être infecté par ces bonnes vibrations.

Voici quelques conseils importants qui peuvent faciliter l’entrée d’une bonne énergie dans l’entreprise. Mais, si les problèmes graves persistent, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel qui pourra vous aider avec tout cela. Soyez un professionnel du feng shui ou d’un aspect spirituel, soyez un consultant en gestion qui peut également vous aider dans les aspects managériaux de votre entreprise.