Quand le verdict Depp-Heard sera-t-il annoncé?

En bref, l’acteur de Pirates des Caraïbes Johnny Depp poursuit son ex-femme et actrice Amber Heard dans un procès en diffamation de 40 millions de livres sterling.

En 2018, Miss Heard s’est qualifiée de « survivante de la violence domestique », tandis que le nom et la réputation de M. Depp sont devenus dégoûtants et qu’il a par conséquent perdu tout son travail à venir.

Au cours de ce procès en diffamation, Depp a affirmé que c’était en fait lui qui avait survécu à la violence domestique, et le tribunal a entendu plusieurs enregistrements de Mlle Heard admettant avoir agressé physiquement M. Depp.

Le jury qui siège au palais de justice du comté de Fairfax en Virginie depuis près de deux mois doit maintenant passer au crible des montagnes de preuves, notamment des enregistrements vocaux infâmes, des images, des SMS, des témoignages et des rapports médicaux qui ont été scrupuleusement examinés par des avocats.

De manière générale, cela peut prendre entre des heures et des semaines pour qu’un jury rassemble toutes les preuves d’une affaire et arrive à une conclusion, et tous les membres du jury doivent s’entendre sur leur verdict.