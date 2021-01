Quand le troisième épisode de WandaVision sortira sur Disney +

Ce vendredi 15 janvier, il est sorti la première série originale Disney Plus de l’univers cinématographique Marvel. WandaVision a fait ses débuts sur la plateforme de streaming pour étonner des millions de fans à travers le monde.

Protagonisée par Elisabeth Olsen et Paul Bettany, WandaVision se déroule après les événements de Avengers: Endgame. La première saison comportera un total de 9 épisodes qui seront diffusés chaque semaine sur le service de streaming Disney.

La série suit Wanda Maximoff et Vision, vivant dans un futur utopique en tant que couple de banlieue quasi normal, souhaitant seulement s’intégrer dans leur nouveau quartier. L’émission tente d’imiter une sitcom classique, même des ressources telles que le tournage avec un public en direct ont été utilisées pour enregistrer les rires et présenter les épisodes en noir et blanc.

Dans les deux premiers épisodes, nous avons pu voir le couple attachant faire des activités de la vie quotidienne, comme aller travailler, préparer le dîner et même participer à un concours de talents. Cependant, tout cela s’est accompagné de petits événements légèrement surnaturels qui nous ont laissé de nombreuses questions.







Qui est la personne qui parle à Wanda via la radio? Pourquoi le sang de Dottie était-il rouge si tout le reste était noir et blanc? Pourquoi y a-t-il un grille-pain Stark Industry et une montre Hydra? Comment est-il possible que Wanda soit enceinte? Qui est l’homme mystérieux dans la barboteuse de l’apiculteur?

Certaines de ces questions trouveront probablement une réponse dans le troisième épisode de la série, ou peut-être que de nombreuses nouvelles questions se poseront. La vérité est que tous les fans de Marvel sont impatients de voir plus de WandaVision.

Quand le troisième épisode de WandaVision est-il présenté en première sur Disney Plus?

Comme nous l’avons déjà dit, Disney Plus présentera de nouveaux épisodes chaque semaine, plus précisément, tous les vendredis. Le troisième épisode de WandaVision sera présenté en première le vendredi 22 janvier.