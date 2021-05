Amis fans Ils font la fête! Ce jeudi La date de la première spéciale de la réunion a été confirmée que les stars de la série ont enregistré pour HBO Max. La nouvelle a provoqué toutes sortes de réactions et les attentes sont également énormes pour les artistes invités que l’événement aura. Les millions de fans de la sitcom emblématique en Amérique latine ne veulent pas manquer le spectacle, mais ils devront attendre plus longtemps que les autres pour le voir. Sachez comment, quand et où le voir!

Le service de streaming aura l’épisode jeudi prochain, 27 mai 2021. La plateforme comprend toutes les saisons de Friends, mais ce n’est pas la seule franchise importante dont elle dispose: elle possède également les sagas de DC Comics, Game Of Thrones ou Euphoria. De plus, tout au long de cette année, il sortira 17 films dans son catalogue. Entre elles Suicide Squad, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Dune Oui La matrice 4.

Quand le spécial Friends arrive-t-il en Amérique latine?

La mauvaise nouvelle pour les fans d’Amérique latine est que HBO Max arrivera au moins dans les 30 jours. Le lancement de pour les 39 territoires d’Amérique latine et des Caraïbes est prévu pour fin juin. C’est-à-dire Il faudra un mois entre la première de la spéciale Friends et son arrivée dans la région.







Comment s’abonner et combien de temps le service coûtera-t-il?

Les clients existants bénéficiant d’une facturation directe de HBO GO, ainsi que ceux facturés par un fournisseur de services par câble ou satellite participant, aura accès à HBO MAX. Le prix n’est pas encore publié sur la page officielle de streaming, mais Aux États-Unis, il se vend actuellement 15 € par mois.

En plus du contenu susmentionné, la plateforme offre la possibilité de profiter de son contenu sur plusieurs appareils en même temps, en personnalisant l’expérience en créant jusqu’à cinq profils différents pour chacun, des recommandations personnalisées et la possibilité de télécharger des séries ou des films sur le appareil.