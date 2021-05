Quand le prix des exclusivités PS5 baissera-t-il sur le PS Store?

L’un des avantages de jouer sur PlayStation par rapport à, disons, Nintendo Switch est que les prix des logiciels chutent rapidement. Ou du moins, ils le faisaient. Les exclusivités de Sony conservent leur valeur dans une certaine mesure, mais il ne faut généralement pas plus de quelques mois au fabricant pour commencer à réduire les prix lors d’événements promotionnels. Jusqu’à présent, cependant, cela ne s’est pas avéré vrai pour les titres propriétaires de PS5.

Des titres de lancement tels que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure et Demon’s Souls n’ont pas encore été réduits sur le PS Store – bien qu’ils soient maintenant six vieux de plusieurs mois. Pas même PS Plus les abonnés ont pu économiser quelques centimes sur ces jeux – en fait, les sites Web de suivi des prix comme PSPrices affichent une ligne plate du lancement à aujourd’hui.

Comparez cela à l’exclusivité PS4 phare The Last of Us: Part II, qui est disponible depuis plus longtemps mais a vu son prix baisser en trois mois. Il conserve généralement sa valeur, mais a été disponible pour aussi peu que 29,99 € récemment – ce qui est à moitié prix. Étant donné qu’il s’agit de l’un des titres les plus importants et les plus importants de Sony, vous vous attendez à ce qu’il ait déjà apporté des ajustements similaires à Demon’s Souls.

Alors que se passe-t-il? Eh bien, il est clair qu’une partie de cela se résume à l’impôt de la prochaine génération. De nombreux fans tentent toujours désespérément de s’emparer de la nouvelle console de Sony, et il existe donc toujours un énorme marché pour des jeux comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales à plein prix – en fait, au Royaume-Uni, nous avons vu le super-héros tourner La position dans le graphique de -off est directement corrélée à la disponibilité de nouvelles actions.

Mais avec une base d’installation approchant les 10 millions d’unités, il y a un public massif d’adopteurs précoces qui attendent des baisses de prix pour récupérer les titres acclamés Sackboy: A Big Adventure. Quand les prix changeront-ils alors? Eh bien, Sony a historiquement plongé le prix des logiciels propriétaires pendant Days of Play, nous investirions donc de l’argent sur de nombreux titres PS5 susmentionnés pour obtenir leur première promotion le mois prochain.

Cependant, il est possible que PlayStation s’oriente également vers un modèle où elle vise à conserver la valeur de ses exclusivités – un peu comme le fait Nintendo. Alors que des jeux comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Mario Kart 8: Deluxe baissent parfois, la maison de Mario résiste généralement à la tentation de les réduire trop, conservant leur valeur même en vieillissant.

À mesure que la PS5 mûrit, nous en apprendrons plus sur l’approche de Sony ici. Le support de la plate-forme facturant désormais 69,99 € / 69,99 € pour les titres propriétaires, il devient de plus en plus difficile de justifier l’achat de jeux le premier jour. S’il a également l’intention de maintenir ces prix plus longtemps, jouer sur PlayStation est en effet sur le point de devenir très cher. Ce sera une histoire à surveiller au cours des 18 prochains mois environ.