Quand le passé était là est maintenant disponible pour les fans de Nintendo Switch

Entrez dans un beau jeu du développeur indonésien Mojiken. Ce titre unique est une aventure pointer-cliquer avec un ton fantaisiste. Découvrez des puzzles uniques, une histoire passionnante et apprenez des leçons de vie à partir d’un classique interactif animé.

Joueurs dans Quand le passé était autour sera accueilli avec des indices, des énigmes et des secrets. En écoutant une musique de violon envoûtante, vous explorerez le monde d’Eda en retrachant ses souvenirs d’amour, de bonheur, de chagrin et plus encore. C’est une véritable expérience de narration qui fera avancer les joueurs du début à la fin.

Entrez dans un monde magnifique qui ressemble à une peinture vivante. Explorez le passé, le présent et l’avenir tout en découvrant la vie d’Eda. C’est une histoire d’amour, de lâcher prise et de profiter de chaque instant de tout. Entrez une heure, Quand le passé était là.

Tous les dialogues de cette aventure sont remplacés par de la musique. Les gens sont des animaux, le monde est étrange et l’environnement cache soigneusement les sections interactives. Explorez chaque scène et découvrez ce qui doit être fait pour faire avancer l’histoire dans un autre chapitre.

C’est une histoire courte et douce. Explorez le voyage d’Eda et de son amant en voyant sa vie comme une série de pièces et de souvenirs décousus. Aidez-la à surmonter le passé et à se retrouver en résolvant une variété d’énigmes intéressantes.

Le jeu est une ambiance par une musique de violon atmosphérique qui change avec le ton de l’histoire. Il s’agit d’une expérience narrative conçue pour être réalisée en 2 heures. En tant que jeu court, les joueurs peuvent plutôt passer du temps à réfléchir sur l’expérience significative que de passer une journée à se perdre dans les détails.

À partir de la bande-annonce, des captures d’écran et des résumés, c’est un jeu dans lequel les développeurs mettent tout leur cœur et leur âme. Il s’agit d’un récit profond et convaincant qui dépasse l’excellence de l’histoire racontée dans d’autres aventures pointer-cliquer.

Laissez la musique vous guider alors que vous devenez un avec le conte et explorez tous les aspects de ce qui peut mal tourner lorsque tout va bien.

Ce récit unique est idéal pour les joueurs de tous âges. En tant qu’aventure douce et romantique, les joueurs devraient prendre leur temps et se détendre pendant qu’ils progressent dans ce titre. Pour plus d’informations, assurez-vous d’explorer le site Web du développeur, Vapeur page et comptes de médias sociaux.

Quand le passé était autour est disponible sur Steam et vient d’être porté sur le Nintendo Changez d’audience.