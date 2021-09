Quand le monde s’est effondré le 11 septembre, j’ai fait des petits pains à la cannelle

Le 11 septembre 2001 à 8h40, je me tenais dans ma cuisine de Floride en train de préparer des petits pains à la cannelle. J’avais un enfant de 3 ans et de 22 mois sous les pieds, tirant sur le bas de mon pyjama pour attirer l’attention et jetant des Tupperware hors des armoires de cuisine.

Les Spectacle d’aujourd’hui était à la télé.

« Comment étrange », pensai-je. Un petit avion de banlieue s’était écrasé sur le côté de l’un des bâtiments du World Trade Center.

J’ai continué à étaler la pâte, à saupoudrer de sucre brun et à badigeonner de beurre, puis j’ai relevé les côtés et pincé les coutures.

C’était l’une des premières fois que je faisais des petits pains à la cannelle à partir de rien, et j’avais hâte que les mamans du groupe de jeu ce matin-là se livrent à mes efforts. Ce n’était même pas encore dans le four et l’odeur était incroyablement douce et tout à fait divine.

C’était presque l’automne.

Un deuxième avion percute l’autre bâtiment. « Comme c’est étrange, » pensai-je encore.



Je m’arrête de trancher la pâte roulée, me penche et prends le bébé, et me dirige vers la télévision. J’ai hâte de monter le volume et d’entendre la bonne et simple explication de ces coïncidences.

Ce n’est pas simple.

Ce n’est pas bon.

C’est l’horreur.

Des boules se forment dans ma gorge et mon cœur commence à s’emballer. J’appelle mon mari au travail et le supplie de s’approcher d’une télévision et de rentrer directement à la maison.

Les petits rigolent, s’arrachent les cheveux et poussent des trains, totalement inconscients. Complètement et innocemment inconscients du monde dans lequel ils vivent maintenant.

Un monde très différent. Un monde qui, à 8 h 40, tournait normalement en rond et était rempli de journées de travail monotones et de covoiturage, de tasses de café avalées pendant les trajets, d’arrêts d’épicerie l’après-midi, et de maris et de femmes s’embrassant dans les portes et se disant : dîner. »

Mes premières pensées, après le choc, la terreur, la peur, n’étaient que celles-ci :

« Dans quel genre de monde est-ce que je viens d’amener des enfants ?

« Quel genre de vie ces petits garçons auront-ils ?

« Qu’ai-je fait? Mon Dieu. Quoi. J’ai. Fait. »

J’ai continué à amener deux autres fils au monde après cette terrible journée. Par choix. Par le choix que toi, moi et toutes les autres mères faisons tous les jours. Nous choisissons la foi, l’espérance et l’amour.

Je le choisis tous les jours. Je le choisis même quand je ne le veux pas. Même quand cela semble être la chose la plus difficile à faire, je la choisis quand même. Je le choisis même lorsque les fils d’actualité, les médias, les histoires de chagrin, de tristesse, de désespoir, de tragédie, de maladie et de mort me viennent à l’esprit, et que les images se répètent encore et encore, et je veux arrêter.

Je choisis la foi, l’espérance et l’amour.

Quand la société me dit qu’il y a des gens qui détestent, qui discriminent, qui torturent, qui blessent, qui brûlent, qui tuent même pour leur cause, je n’écoute pas. Je choisis de ne pas écouter, de ne pas croire, de ne pas faire confiance, de ne pas accepter la négativité. Je ne peux pas me le permettre. J’ai un monde plein d’espoir à offrir à mes enfants, le même que j’ai interrogé une fois.

Ce monde. C’est le seul que j’ai. Le seul qu’ils ont.

C’est difficile de ne pas écouter. Brutalement dur. Certains jours, juste pour ne pas rester dans un état dépressif de « Qu’est-ce qui ne va pas dans ce monde ? » prend toute l’énergie que je peux rassembler.

Mais je dois choisir de continuer, car si je ne l’ai pas fait, si aucun de nous ne l’a fait, alors ces vies perdues le 11 septembre n’avaient aucun sens. Et ils sont tout sauf.

Je suis une meilleure personne que je ne l’étais à 8h40 il y a toutes ces années. Bien que je doute encore souvent de l’innocence de ce monde et que je laisse encore parfois mon esprit dériver dans des endroits sombres dépourvus d’espoir, je continue de choisir la foi, l’espoir et l’amour. Je le choisis pour mes enfants.

Je fais encore des brioches à la cannelle à partir de rien de temps en temps. Et chaque fois que je me retrouve à pousser le rouleau à pâtisserie sur la pâte, j’imagine que j’écrase le désespoir du 11 septembre pour laisser place à un espoir naissant. Je respire l’arôme divin et j’attends fidèlement la magie de la montée, et je sais quand il est temps, l’odeur de remplir ma cuisine de pure merveille.

Et l’odeur me rappellera que je suis en vie, et que pour continuer à vivre, je dois encore choisir trois choses.

Foi.

Espérer.

Amour.

Melissa Fenton est une rédactrice indépendante, une bibliothécaire adjointe et une humoriste parentale. Trouvez son écriture sur 4boysmother.com.

Cet article a été initialement publié sur 4 Boys Mother. Réimprimé avec la permission de l’auteur.