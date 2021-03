Quand le Mexique a battu l’Allemagne dans la fiction

Avant le succès qui était Comme l’eau pour le chocolat, Alfonso Arau et Laura Esquivel ont uni leurs forces en tant que réalisateur et scénariste respectivement avec Chido guan, le clou d’or, un film de football sorti dans le cadre de la rage de la Coupe du monde au Mexique 86.

Jusqu’à ce moment, Le cinéma mexicain a eu deux antécédents immédiats pour le public cinéphile qui aimait aussi le football: Le chanfle Oui Le phénomène du joueur de football. Les deux films sont sortis en 1979 et appartenaient au genre comique. Ils sont venus sur grand écran pour apaiser le découragement populaire après l’échec retentissant du Mexique à la Coupe du monde Argentine 78, un tournoi dans lequel c’était la pire équipe participante.

Après la boisson amère de 1978, après avoir échoué à se qualifier pour l’Espagne 82 et avoir été le pays hôte de la Coupe du monde en 1986 en raison du refus de la Colombie d’accueillir l’événement, Le Mexique était d’humeur festive. L’enthousiasme pour le football était revenu à travers l’équipe nationale. Et le cinéma a voulu profiter de ce moment. Mais était-il nécessaire d’aborder à nouveau un complot de football humoristique?







Arau et Esquivel ont décidé de le faire à partir d’un mélodrame avec une dose d’action et de fantaisie. Ils ont recouru au thème du football de quartier pour raconter une histoire avec une fin heureuse, bien que l’ensemble du scénario ait été une rare combinaison de situations qui semblaient extraites de films mettant en vedette Pedrito Fernández ou réalisés par Valentín Trujillo. Le résultat est un Frankenstein qui finit par être drôle par inadvertance en raison de divers composants.

Pour commencer, l’acteur vedette est Mario Almada, un héros implacable dans le tournage de films partout. Il est venu à ce film après avoir joué dans Lead Burst, Death Squad, Bloody Escape Oui Opération marijuana. Avec ce bagage de titres, il a accepté de jouer un ancien joueur de Monterrey qui a été laissé sur des béquilles après un accident de voiture et qui est en charge de la formation de Chido Guan en tant que joueur de football que tout le Mexique attend, Cependant, M. Almada n’a pas pu se détacher du côté justicier qui l’a caractérisé tout au long de sa carrière et cela se voit dans une séquence où distribue des béquilles dans le tunnel du stade. Il ressemble plus à un policier à la retraite qu’à un footballeur.







Si à cela s’ajoute que l’antagoniste est Wolf Ruvinskis dans le rôle d’un fédérateur corrompu, mais manipulé comme s’il s’agissait de l’élégant patriarche d’une famille de trafiquants de drogue et non comme un type de pantalon long aux nuances footballistiques, le film devient encore moins iconique qu’il ne le prétend.

Chido Guan est joué par Fernando Arau, un acteur identifié comme Chicho dans le programme de télévision Cachún Cachún ra ra, personnage qui l’a pratiquement transféré dans ce film avec la différence de s’habiller en garçon punk à faible revenu dans la zone mal desservie de Santa Fe, qu’à l’époque, il n’était pas aussi gentrifié qu’aujourd’hui.

Sans le temps d’apprécier pleinement le processus dans lequel Chido Guan devient un footballeur professionnel, connaît la face cachée du football, surmonte une blessure et devient une idole nationale, l’histoire s’installe rapidement lors de la finale de la Coupe du monde entre le Mexique et l’Allemagne, sélection dont le personnage principal est Wilfredo Sherman, un crack avec un accent sud-américain qui joue au Mexique et est soudainement allemand; Sebastián Ligarde donne la vie à un joueur plus comme un renfort de la llanera ligue à Mexico que comme un Allemand.

Le plus du film, Si la bonne intention d’Arau et d’Esquivel peut être considérée de cette façon, est que l’équipe nationale bat les Allemands pour devenir champion du monde avec un but de Chido Guan. Ce triomphe fictif est le plus fan de football du film, ce qui donne l’impression de ne pas avoir eu un seul passionné par ce sport à la fois dans son casting et dans le processus de création.

35 ans d’ici, Chido guan, les clous d’or cela reste comme une tentative de plus pour rapprocher le ballon du cinéma mexicain sans résultat favorable. Cependant, s’il est conçu comme un essai pour Arau et Esquivel afin d’apprendre les essais et les erreurs vers Comme l’eau pour le chocolat, le football se prête à l’expérimentation, à la gâterie et à ne pas la prendre si au sérieux.