Quand le faucon et le soldat de l’hiver jouent-ils sur la chronologie du MCU?

Le succès Univers cinématographique Marvel lancera la phase 4 avec une multitude de nouvelles séries Marvel sur le service de streaming Disney + a continué. Après la première série Marvel WandaVision avec de nombreuses surprises et rebondissements dans le MCU, la prochaine série de super-héros se déroule sans problème Le faucon et le soldat de l’hiver le 19 mars sur Disney + Continuez.

L’accent est mis sur les aventures en solo des héros populaires Sam Wilson alias Falcon (Anthony Mackie) et James Buchanan « Bucky » Barnes alias Winter Soldier (Sebastian Stan) des films « Captain America » ​​et « Avengers ». Les fans devraient à juste titre se demander quand exactement la nouvelle série sera située dans le vaste MCU. Le créateur de la série Malcolm Spellman et le réalisateur Kari Skogland aident à clarifier nouveaux détails sur l’histoire aussi sur le Chronologie MCU sur.

Quand la nouvelle série Marvel jouera-t-elle sur la chronologie du MCU?

L’intrigue de la série se connecte directement aux événements de « Avengers: Infinity War » et « Avengers: Endgame »: Six mois après que Thanos ait claqué des doigts le monde n’est plus ce qu’il était. La moitié de la population a été victime du titan écrasant, tout comme certains des super-héros populaires et des membres des Avengers.

Le Vengeur de la première heure est l’une des nombreuses victimes, Capitaine Amérique (Chris Evans) qui a donné son bouclier légendaire à son fidèle ami Sam Wilson laisse derrière. Tandis que Faucon (Anthony Mackie) et son bon copain Soldat d’Hiver (Sebastian Stan) doivent lutter avec les conséquences des événements dans une période troublée et chaotique, le gouvernement américain a déjà trouvé un remplaçant pour le super-héros populaire: John Walker (Wyatt Russell) aka l’agent américain serait suivant Captain America suivez les traces de Steve Rogers.

Sam Wilson alias Falcon (Anthony Mackie) appartient à Captain America’s Shield © Marvel / Disney

Falcon & Winter Soldier: nouveau Captain America et méchant bien connu

Alors que le pays sombre dans le chaos dans une période post-apocalypse, le retour d’un méchant bien connu est annoncé: Helmut Zemo (Daniel Brühl) de « Civil War » est de retour avec son masque emblématique connu de la bande dessinée. Dans la lutte contre la nouvelle (ancienne) menace, Falcon et Winter Soldier se précipitent tête baissée dans une nouvelle aventure dangereuse à travers le monde. Leurs compétences et leur patience sont mises à rude épreuve. Vous recevrez le soutien de Agent du SHIELD Sharon Carter (Emily VanCamp).

De plus, les créateurs de la série promettent que les fans bénéficieront davantage de La famille de Sam Wilson apprenez à connaître et comment Bucky Barnes essaie de se réconcilier avec son passé. La série jette également un premier regard sur l’avenir du MCU après la saga Infinity War.

Sam Wilson alias Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes alias Winter Soldier (Sebastian Stan) © Marvel / Disney

Falcon & Winter Soldier en mars sur Disney +

La nouvelle série Marvel « The Falcon and the Winter Soldier » est sur le 19 mars sur Disney + au départ et comprend six épisodes, le hebdomadaire tous les vendredis apparaîtra avec un nouvel épisode sur le fournisseur de streaming. Pour se mettre dans l’ambiance, la mini série propose Les légendes de Marvel déjà maintenant un bref examen des personnages individuels de la série, les super-héros et le méchant Zemo.

Ici tu peux bande-annonce finale de la série voir: