Quand le commandant de la mission ‘Mars’ innove – Rapport du commandant: sol 6

Rapport du commandant de la mission Valoria 2 Mars à HI-SEAS

Sol 6 (9 février 2021)

Être coincé dans mes habitudes – ce n’est pas quelque chose dont je pensais que je serais coupable de si tôt. Je pensais que j’étais un type de personne assez adaptable et flexible, mais je commence à me rendre compte que la mission principale après la mission m’a laissé une marque. La mission Mars analogique Valoria 2 à HI-SEAS est autour de la 27e mission que j’ai menée en tant que commandant. Honnêtement, à ce stade, toutes mes missions précédentes commencent à devenir floues. Je reste en contact avec mes anciens membres d’équipage, mais les détails de la mission fusionnent tous en une longue histoire. Néanmoins, ce que je commence à voir, ce sont des modèles dans mon comportement et mon leadership.

Lors d’une mission lunaire ou martienne typique à HI-SEAS, je passe les premiers jours à former mes nouveaux membres d’équipage. J’essaie d’utiliser uniquement un style de leadership d’autonomisation, permettant à mes membres d’équipage de devenir des astronautes analogiques sans microgestion. Tant que l’équipage respecte plusieurs règles importantes au cours de notre mission, je n’ai presque jamais besoin d’imposer une quelconque autorité à l’équipage. Au lieu de cela, nous nous entendons généralement très bien et tout le monde respecte les directives que j’ai mises en place pour chaque mission.

Les membres d’équipage de la mission Valoria 2 apprennent à faire des poignées. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Chris Jackson)

Il n’est pas rare que l’équipage fasse des erreurs pendant les trois premiers jours de la mission. Il y a beaucoup à apprendre sur la vie et le travail sur la lune ou sur Mars, donc j’ai beaucoup de patience avec eux. L’une de mes principales règles est qu’ils me posent autant de questions qu’ils en ont besoin. Je préférerais qu’ils revérifient certaines choses avec moi plutôt que de faire quelque chose de manière incorrecte. Avec chaque mission, j’ai développé des listes de contrôle que je passe en revue lors de la formation de l’équipage. Ce n’est que lorsqu’ils sont bien familiarisés avec le travail et la survie sur la Lune ou sur Mars, que je pourrais alors me concentrer sur mes recherches et m’enregistrer uniquement lorsque cela est nécessaire.

Cela semblait être la meilleure façon de faire les choses – jusqu’à récemment. Une nouvelle prise de conscience m’a frappé: changer les choses ne me profiterait pas seulement pour échapper à mon cycle «Groundhog Day», mais aussi à l’équipage. Je ne suis pas un grand fan de répéter les activités encore et encore, alors m’en tenir à une certaine routine pour aider le nouvel équipage à pénétrer dans l’habitat HI-SEAS m’a drainé beaucoup d’excitation. Je fais de mon mieux pour ne pas perdre l’enthousiasme lors de la formation des membres d’équipage, car j’aime enseigner et partager mes expériences d’un autre monde avec les autres. Cependant, cela a un impact sur mon niveau d’énergie.

Puis, quelque chose a changé qui m’a complètement ouvert les yeux sur un nouveau monde de possibilités. Ma routine avait été brisée. Nous avons dû subir un certain nombre de tempêtes de poussière sur Mars (alias les tempêtes de pluie sur la grande île d’Hawaï) lors de ma précédente mission Valoria 1 il y a quelques semaines. Je ne pouvais pas former l’équipage de la même manière et dans le même ordre d’activités que je le ferais normalement. Du coup, j’ai été obligé de sortir des sentiers battus et d’improviser. La résolution abstraite de problèmes et l’improvisation sont vitales dans le secteur spatial, c’était donc un changement bienvenu pour moi.

C’était comme si un tout nouveau monde de possibilités s’ouvrait pour moi. J’ai changé la façon dont j’ai fait notre formation en géologie sur le terrain lors des premiers Marswalks du Valoria 2, en les limitant aux environs de l’habitat à cause du mauvais temps. L’ancien équipage de Valoria 1 a même caché le fameux « oeuf de Pâques » HI-SEAS de trésors d’équipage dans un endroit différent de celui où il avait été caché au cours des trois dernières années. Mes missions spatiales analogiques n’avaient pas besoin d’être aussi répétitives que je pensais qu’elles étaient vouées à l’être. J’ai trouvé en moi un nouvel espoir et une nouvelle énergie pour pouvoir traverser les trois missions lunaires qui m’attendent après Valoria 2.

Maintenant, l’équipage de Valoria 2 crée plus de précédents. Certains d’entre eux ne sont pas si géniaux, comme le fait qu’ils aient été le premier équipage à déclencher l’alarme incendie de notre habitat. C’était lors de leur tentative de faire des crêpes au début de la mission, donc aucun mal n’a été fait, mais de nombreuses leçons ont été apprises. Les membres d’équipage ont alors décidé d’essayer de devenir l’équipage de nombreuses premières, donc cette tendance s’est poursuivie. Depuis, ils ont fabriqué le premier beurre et les premiers œufs brouillés très moelleux sur Mars. J’ai hâte de voir ce qu’ils vont proposer ensuite.

Le commandant Michaela Musilova et l’officier Rilee Kaliher collectent des roches volcaniques pour la recherche in situ sur l’utilisation des ressources. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Lain Velasco)

En tant qu’équipage, nous sommes définitivement devenus une famille spatiale, et chaque jour que je passe avec eux est une joie. Chacun d’eux progresse également rapidement dans ses projets de recherche individuels. L’officier des opérations Rilee Kaliher a recueilli dix échantillons de roches volcaniques près de HI-SEAS, y compris de la cendre, du pahoehoe et du ‘a’a, pour ses recherches sur l’utilisation des ressources in situ. Des types similaires de roches sont susceptibles d’être trouvés dans certaines parties de la Lune et de Mars. Rilee a commencé à caractériser et à analyser les échantillons afin de déterminer leur utilisation potentielle comme éléments constitutifs des premiers établissements humains durables sur Mars.

L’agent de biologie végétale Paul Tomko a réussi à faire germer son premier lot de brocoli biologique, de trèfle pourpre et de pousses de radis pour l’équipage, tout en continuant à travailler sur son lot de pousses de légumineuses. Paul expérimente diverses techniques de croissance et de récolte pour maximiser le rendement des produits et donner un coup de pouce à l’équipage, ce qui comprend l’utilisation du système LettuceGrow pour faire pousser de nouveaux plants de laitue.

Le responsable de la biologie végétale Paul Tomko s’occupe des plantes et des semences pour l’équipe de HI-SEAS. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Le programme de formation à l’équilibrage des mains de Lain Velasco, chargé des communications scientifiques, progresse avec d’excellents résultats. L’équipage ne travaille sur son programme que depuis quelques jours et ils ont déjà commencé à développer une conscience corporelle plus élevée dans des positions inversées.

Les membres d’équipage de Valoria 2 effectuent une formation fractionnée alors qu’ils sont dans un poirier à la station de recherche HI-SEAS au cours d’une mission simulée sur Mars. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Paul Tomko)

Ils signalent également une diminution des vertiges, de la confusion et de la peur lorsqu’ils sont à l’envers. Leurs retours sont majoritairement positifs et ils semblent se sentir motivés pour continuer leur formation même après la mission.

Enfin, l’ingénieur d’équipage Chris Jackson a découvert que l’équipage aime vraiment suivre et comprendre son activité, son sommeil et son tonus à l’aide du tracker de fitness Amazon Halo. Ses observations sont que l’équipage essaie de toujours porter ses appareils individuels plutôt que de leur en vouloir. Chris rapporte que l’équipage partage volontiers les mises à jour de l’appareil lorsque l’équipage se rassemble.

Le commandant Musilova se sent à la fois rafraîchi et motivé. L’équipage de Valoria 2 a apporté une bouffée d’air frais dans ma vie sur Mars et j’ai hâte de voir quelles nouvelles « premières » ils doivent encore apporter à HI-SEAS.

