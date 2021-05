Quand le chapitre 294 de Black Clover sortira-t-il? et tout ce que vous devez savoir!

Black Clover est un autre manga shounen qui est en série depuis un certain temps maintenant. Dans le chapitre précédent, nous avons vu la bataille tant attendue entre Magna et Dante. Cependant, Dante a été battu. Mais cela ne l’a pas empêché de continuer le combat. Dans le chapitre 294 de Black Clover, nous en apprendrons davantage sur la bataille des démons.

Plus tard, Magna dit que les deux sont sans magie. Mais il s’approche toujours pour frapper agressivement Dante. En fin de compte, Dante était déterminé à voir la fin de tout et a réussi à terminer le combat avec la victoire de son côté. Asta était censé arriver sur les lieux, mais avant cela, il devait également faire face à autre chose. Cependant, à la fin, Nacht et Asta parviennent à aider Dante mais le trouve en train de profiter de sa victoire.

Black Clover Chapitre 294 Date de sortie

À partir de la dernière mise à jour, le chapitre 294 de Black Clover sortira le 30 mai 2021. Même si les derniers chapitres avaient été retardés, nous espérons que le manga est de retour dans les délais. En cas de changement, il sera reflété ici.

Où lire Black Clover 293?

Le Weekly Shonen Jump de Shueisha sérialise Black Clover depuis 2015. Le chapitre 294 de Black Clover sera officiellement disponible dans Viz et Mangaplus. Cependant, si vous avez manqué les derniers chapitres, vous pouvez lire gratuitement les trois derniers chapitres sur le site officiel de Viz.

