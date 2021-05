Quand le chapitre 208 de Tokyo Revengers sortira-t-il? Attentes et plus encore!

Tokyo Revengers est l’un des mangas primés de Kodansha dans la catégorie shonen. Le manga a circulé à plus de 17 millions d’exemplaires. Le chapitre 208 de Tokyo Revengers entrera dans le dernier arc du manga. Dans les chapitres récents, le manga a finalement atteint l’arc final. L’arc révélera à quel point Takemichi changera l’avenir et comment les choses finiront entre lui et Hinata. Au fur et à mesure des rumeurs, la fin pourrait être triste, mais rien n’est encore révélé.

Tokyo Revengers entre dans son dernier arc avec le chapitre 208. – Sournois (@sneakyyyyz) 22 mai 2021

Takemichi Hanagaki était un lycéen sans but. Cependant, à 26 ans, il est poussé dans la voie ferrée. Mais l’accident le fait voyager dans le temps et faire tout ce qui est mal, de sorte que sa petite amie autrefois, Hinata, est toujours en vie.

Tokyo Revengers Chapitre 208 Date de sortie

Depuis la dernière mise à jour, aucun retard n’a été signalé. Par conséquent, le chapitre 208 de Tokyo Revengers sortira le 2 juin 2021. Les spoilers sortiront dans quelques jours.

Où lire le manga Toko Revengers?

Le manga Tokyo Revengers est officiellement disponible dans Kodansha. Mais un abonnement est nécessaire pour lire le manga. Cependant, la traduction anglaise est trouvée peu de temps après sa sortie au Japon.

Tokyo Revengers Chapitre 208 Prédictions

Il y a eu de nombreuses prédictions en cours. Certains d’entre eux sont que Mikey a rejoint un autre gang tous ensemble. Les autres amis de Takemichi, comme Chifuyu, Hakkai ne sont pas liés au gang Kantou Manji ou ne travaillent pas avec Mikey.

En outre, il est possible qu’à part Takemichi, il y en ait d’autres qui puissent voyager dans le temps. Ici, d’autres sont référés à Mikey puisqu’il a pu dire que Takemichi est revenu du futur.

Le manga a acquis une énorme popularité après la sortie de son adaptation animée. Alors que l’intrigue approche de son arc final, tout le monde s’attend à connaître la fin de Takemichi. Ils attendent tous des réponses à ce qui se passera dans le futur réel?

C’est tout à propos du chapitre 208 de Tokyo Revengers. Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.