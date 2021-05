Quand l’amour est dans l’air, c’est le paradis

Nous voulons tous que ce soit simple: nous trouvons quelqu’un dont nous tombons amoureux, et c’est tout. Dès lors, la construction du futur commence, y compris les aspirations fantaisistes sur l’amour …

Ah, l’amour … Si beau, doux et doux. Et ils disent qu’il est tout aussi aveugle. Car quand l’amour commence à s’émerveiller.

Parfois, cet état de «Mon Amour – Mon Amour» dure toute une vie en raison de nombreux ajustements effectués en cours de route – il est peut-être plus correct de le dire jusqu’au bout. Après tout, à chaque phase de la vie, une nouvelle adaptation est nécessaire et nous devons y aller. Sinon, rien ni personne ne survivra … Seulement avec le divorce. Et cela apporte toujours de la douleur, de nombreuses blessures, parfois des maladies et d’autres ressentiments éternels.

Cependant, la vie montre sa beauté chaque jour à chaque fois que l’amour survient. Et il peut toujours se reproduire avec le droit à toutes ses merveilles. Tout se reproduit et ce sera comme si de rien n’était auparavant et n’avait laissé aucune cicatrice.

Ensuite, la Saint-Valentin se reproduit et l’amour est dans l’air avec tous ses vœux, chocolats, brigadeiros, bonbons, fleurs, odeurs et toutes sortes de cadeaux imaginables.

En fin de compte, ce sont tous des moyens de démontrer cet amour et de fixer des dates que le monde stipule comme « la date pour montrer l’amour » … Comme si chaque jour n’était pas un bon jour pour cela – comme cela arrive avec tant d’autres dates stipulées par le social et / ou par le commerce.

Quoi qu’il en soit, commerce ou pas, social ou pas, tout est valable. N’oubliez pas que chaque jour est un bon jour pour que l’amour soit dans l’air. Profitez-en!