Quand l’action en direct de One Piece est-elle diffusée ?

une piècel’un des anime les plus aimés avec tout et ses plus de 1 050 chapitres auront une adaptation Action en direct et nous vous disons lors de sa première dans Netflixplateforme en charge de sa production puisque l’information a déjà été dévoilée.

La série est basée sur le manga le plus vendu de l’histoire du Japon, l’œuvre de Eichiro Oda qui suit une aventure en haute mer, légendaire à nulle autre pareille : «Monkey D Luffy est un jeune homme qui a toujours rêvé de liberté, il quitte donc sa ville natale pour se lancer dans un voyage à la recherche d’un trésor mythique dont parlent les légendes et devenir le roi des pirates.« , explique Netflix.

+ Quand la première action en direct de One Piece est-elle diffusée sur Netflix ?

L’adaptation avec des acteurs en chair et en os sera présentée le 31 août 2023tel que rapporté lors de l’événement TUDUM ce 17 juin du Brésil.

En outre, Ces 21 et 22 juillet aura lieu un événement spécial à Tokyo appelé One Piece Day 2023dans lequel il y aura nouvelles d’action en direct et nous pourrions connaître plus de détails, donc Restez à l’écoute, nous vous informerons dès que nous le saurons.

Le 5 mai dernier, le jour de « l’anniversaire » de Luffy, son créateur, Eiichiro Oda a déclaré que l’action en direct sortira quand il sera satisfaitc’est donc sûrement une garantie que la production ne décevra pas les fans, mais pour l’instant nous avons déjà le premier aperçu de l’action en direct One Piece pour Netflix.

Combien d’épisodes compte l’action en direct de One Piece ? Selon les informations de Netflix, la saison 1 de One Piece aura 8 chapitres dans lesquels nous verrons comment Luffy rassemble le meilleur équipage et obtient un navire pour scruter chaque recoin des vastes océans.

+ Première bande-annonce officielle de l’action en direct de One Piece et date de sortie

One Piece débarque sur Netflix le 31 août 2023 et voici sa première bande-annonce officielle. Il s’agit d’une adaptation du manga à succès d’Eiichiro Oda, le plus populaire de l’histoire avec des acteurs en chair et en os.

+ Distribution de l’action en direct de One Piece

Les vedettes de la série Inaki Godoy (Singe de Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro) Emilie Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) et taz skylar (Sanji). La série a été créée en collaboration avec Shueisha et produite par Tomorrow Studios et Netflix.

Ils complètent l’affaire Vincent Régan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, aida scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Butins Céleste, Alexandre Maniatis, McKinley Belcher II, Craig Fairbrass, Steven Ward, Chioma Umeala et d’autres membres seront annoncés prochainement.

