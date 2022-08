Quand la version étendue est-elle publiée ? "Spider-Man : Pas de retour à la maison" au Mexique

images sony

Spider-Man: No Way Home reviendra dans les salles mexicaines et le public pourra à nouveau en profiter sur grand écran. Savoir depuis quand ce sera !

©Photos SonyQuand est la version étendue de « Spider-Man: No Way Home » sortie au Mexique.

Spider-Man : Pas de retour à la maison Ce fut l’un des grands événements de ces derniers temps, suscitant de grandes attentes de la part des fans de l’univers cinématographique Marvel. Fin 2021, le nouvel opus du super-héros joué par Tom Holland est arrivé et ce n’était pas seulement un succès au box-office mondial, il a aussi laissé de grands moments au public comme le premier Spider-Verse en action réelle. Au Mexique, ils seront bientôt privilégiés, puisque le film sortira avec des minutes supplémentaires.

Dans cette partie de l’histoire, Mysterio a révélé l’identité de Peter Parker au monde, de sorte que le jeune homme est affecté par le fait d’être la cible d’agressions pour le voir comme un méchant. À la suite de cela, il se rend chez Doctor Strange pour exécuter un sort qui fera oublier à l’humanité qui se cache derrière le masque de Spider-Man, mais quelque chose ne va pas et conduit à l’ouverture du multivers avec des antagonistes du passé tels que Doctor Octopus. , Green Goblin, Electro, Sandman et Lizard.

Le long métrage réalisé par Jon Watts a franchi la barre des 2 000 millions de dollars de collection et a été le film le plus rentable de l’année. Au cours des mois suivants, l’édition Blu-ray et DVD est sortie pour les fans, mais il a été confirmé que il y avait onze minutes du film et des scènes inédites qui n’étaient pas incluses et qui seraient revues sur grand écran. Sony Pictures l’a annoncé avec une bande-annonce intitulée « La version la plus amusante ». Voir!

Pour des raisons évidentes, le producteur n’a pas révélé quelles scènes manquaient, mais un nouvel aperçu a montré des parties du combat final sur l’échafaudage, Peter escaladant le mur de la salle de sport de son lycée et un jeune homme capturé par sa toile d’araignée dans les rues. Pour les fans qui ne se souviennent pas de lui, le frère de Tom Holland, Harryfaisait partie du tournage dans un rôle mineur, mais il a été coupé et on va enfin pouvoir le voir.

+Quand la version étendue de Spider-Man: No Way Home est-elle sortie ?

Bien qu’il ait été rapporté que dans une grande partie du monde, il sera disponible à partir du 31 août, Sony Pictures a confirmé que la version étendue de Spider-Man : Pas de retour à la maison sortira en salles au Mexique jeudi prochain, le 1er septembre. Au lieu de sa durée d’une heure et vingt-huit minutes, il aura désormais deux heures et trente-neuf minutes au total.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂