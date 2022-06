Quand la version étendue de Spider-Man: No Way Home arrive-t-elle en salles?

MERVEILLE

Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield présentent Spider-Man No Way Home: The More Fun Stuff Version. C’est le nouveau pari de Marvel et Sony Pictures.

©MerveilleSpider-Man : No Way Home revient au cinéma avec une version longue.

Lorsque Spider-Man : Pas de retour à la maison sortir en salles, tous les fans avaient le sentiment profond que Tobey Maguire et Andrew Garfield reviendrait dans la franchise pour accompagner Tom Holland. merveille Oui images sony Ils n’ont pas déçu et ont dépassé les attentes des amoureux de ce super-héros. Cependant, ce phénomène ne s’est pas terminé en décembre 2021 avec sa première : maintenant, le film sera projeté à nouveau avec une version étendue.

Ceux qui ont apprécié le dernier film de Spider-Man ont eu le sentiment qu’il y avait encore beaucoup à explorer grâce à l’apparition de ces trois Peter Parkers d’univers différents. Et ce sera ainsi ! Après avoir réussi avec 2 heures et 28 minutesla production derrière ce char est prête à lancer une nouvelle version avec scènes inédites qui inclut Tom Holland avec ses prédécesseurs en pure célébration.

Sony Pictures a annoncé que la coupe étendue sera intitulée Spider-Man No Way Home: la version la plus amusante et qu’est-ce qu’il aura images inédites et prises de vue supprimées. En ce sens, non seulement les fans pourront revivre le grand succès de 2021 dans les salles, mais ce sera également l’une des célébrations de la société pour le 60e anniversaire de ce personnage de bande dessinée et le 20e anniversaire des films Spider-Man. puisque le premier versement avec Tobey Maguire est arrivé pour mai 2002.

Avec une vidéo des trois acteurs qui ont joué dans le phénomène, la nouvelle est vite devenue virale sur les réseaux sociaux. Et c’est que ses followers ont hâte de les revoir au cinéma : il s’agissait de le sixième film le plus rentable de tous les tempsavec des revenus de 1,9 milliard de dollars. Ce n’était pas seulement un record pendant la pandémie, mais aussi dans le monde des super-héros. Ils viennent de s’en remettre Avengers : guerre à l’infini avec 2,0 milliards de dollars et Avengers : Fin de partie avec 2,8 milliards de dollars.

+ Quand peut-on revoir Spider-Man : No Way Home dans les salles ?

Le film Marvel et Sony avec Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield rsortira en salles aux États-Unis et au Canada le vendredi 2 septembre, juste pour le début du week-end de la fête du Travail, pariant sur le reste du public à cette date. Les billets seront disponibles à partir du 9 août. Atteindra-t-il les salles d’Amérique latine et d’Espagne ? Bien que cela ne soit pas confirmé, le compte officiel de Spider-Man a assuré que l’annonce des autres pays est toujours en attente, il est donc très probable qu’elle soit publiée en même temps.

