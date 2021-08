Quand la troisième saison d’Outer Banks débute-t-elle?

La deuxième saison de Banques extérieures est maintenant disponible sur le service de streaming Netflix et c’est devenu l’un des contenus les plus consultés sur la plateforme en seulement 24 heures. Ce drame pour adolescents a fait fureur avec son premier opus et répétera sûrement ce qu’il a réalisé cette année, donc les fans ne veulent pas attendre pour en voir plus. Quand arrive la troisième partie ?

Si vous n’avez pas vu l’émission, voici de quoi il s’agit : « Il narre les aventures d’un groupe d’amis adolescents qui résident en Caroline du Nord et qui sont unis dans une mission : retrouver le père de l’un d’eux. Il a disparu il y a longtemps et personne ne sait rien de lui, ils ne le savent pas. savoir comment ou pourquoi il a disparu ». Sa sortie en 2020 a été l’une des plus populaires et c’est pourquoi elle a obtenu son renouvellement.

Le spectacle, également connu sous le nom de OBX, est une création de Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke, qu’en plus du drame, nous trouvons des genres tels que l’action, l’aventure, le mystère et le suspense. Le vendredi 30 juillet, les nouveaux épisodes sont sortis, qui a eu un très bon accueil de la part des abonnés en le positionnant comme le plus regardé au monde, selon les données de FlixPatrol.

Les 10 nouveaux chapitres laissent des révélations importantes dans l’intrigue, ainsi que des questions que les téléspectateurs se posent et ont besoin d’une réponse. Qu’arrivera-t-il à Big John, qui est vivant et donne l’emplacement du vêtement du Sauveur à Limbrey en échange d’aide et si l’île sur laquelle se trouvent John et ses amis est la même que celle vers laquelle la famille Cameron se dirige et il peut y avoir une nouvelle confrontation, par exemple.







+ Quand la troisième saison d’Outer Banks est-elle diffusée sur Netflix ?

Pour le moment Netflix Il n’a fait aucune référence à un renouvellement pour la troisième saison, mais en remarquant ses premiers chiffres d’audience et en laissant l’histoire inachevée, on pense qu’ils l’annonceront bientôt. Si les temps s’écoulent comme ils l’ont été dans ses deux premiers versements, le plus possible est que la partie 3 des Outer Banks arrivera au milieu de 2022.