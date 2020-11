Quand la Terre s’est déguisée en «  Waterworld  »: ces chercheurs disent qu’il y a 3,2 milliards d’années, elle était recouverte d’eau

Bien que lorsque nous pensons à un monde recouvert d’eau, nos esprits se tournent presque inévitablement vers « Waterworld » de Kevin Costner, la vérité est que la science-fiction et la fantaisie nous ont donné d’incroyables « mondes océaniques », de l’étrange « Solaris » à le fascinant «Earthsea». Nous l’avons également trouvé sur certaines exoplanètes, mais combien nous ne nous attendions pas à ce que l’histoire nous en donne un de plus: notre propre planète.

Une équipe de chercheurs de l’Iowa State University et du Colorado Boulder est à l’origine de cette idée depuis des années: qu’il y a 3 milliards d’années, la surface de notre planète était entièrement recouverte d’eau. Cela peut sembler sans importance, mais s’ils avaient raison, ce serait la clé pour comprendre l’évolution de la vie. Oui, petit à petit, leurs hypothèses s’imposent.

Sous la mer

POT

Pour trouver des pièces qui soutenaient l’idée, ils se sont rendus au craton de Pilbara en Australie, l’un des rares endroits de la planète où il y a des roches de l’époque archaïque; c’est-à-dire entre 3 600 et 2700 millions d’années. L’étude de ces roches permet de reconstituer un segment de la croûte océanique et, par extension, un échantillon des isotopes dilués dans l’eau de l’océan il y a plus de 3 milliards d’années.

En étudiant deux d’entre eux (oxygène 16 et oxygène 18) dans plus de 100 échantillons différents, ils ont découvert que l’eau de mer contenait plus d’oxygène-18 à cette époque qu’aujourd’hui. L’explication la plus probable en est précisément l’absence de continents.

Parce que? Parce que la terre sèche est un énorme réservoir d’oxygène-18 et cela les amène à penser que si la mer était si riche en cet isotope, c’est parce que cette réserve continentale n’existait tout simplement pas. Et cela, bien sûr, a des implications qui vont au-delà de la superficie réelle occupée par l’eau. Cela a des implications pour la vie.

La question de savoir où la vie se formerait (que ce soit dans les évents hydrothermaux dans l’océan ou dans les petits étangs sur Terre) est depuis longtemps sur la table. Si Boswell Wing et Benjamin Johnson ont raison, la deuxième possibilité deviendrait beaucoup moins probable. Oui, Lorsque vous recherchez la vie en dehors de notre planète, les planètes océaniques seraient la bonne option à considérer.