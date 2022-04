Quand la sixième saison d’Elite est-elle diffusée sur Netflix ?

Netflix

Un nouvel épisode du succès espagnol est arrivé, mais les fans se demandent quand la sixième partie pourra arriver. Y a-t-il une date?

©NetflixQuand la sixième saison d’Elite est-elle diffusée sur Netflix ?

le service de streaming Netflix n’a généralement pas un grand nombre de séries qui durent plus de cinq saisons, mais le succès des audiences du monde entier lui a donné l’occasion de se renouveler une fois de plus Élite. Les nouveaux épisodes sont arrivés vendredi dernier et il fait déjà partie des plus choisis par les abonnés, qui s’interrogent sur sa suite. Quand pouvez-vous arriver ?

« Après avoir découvert qu’Ari a été attaqué par Armando et qu’il a été tué aux mains de Guzmán, Rebe et Samuel décident de la retenir en cachant son corps au fond du lac. Ils doivent donc garder un secret de plus. Guzmán ne peut pas avec ce qu’il a fait, alors il décide de parcourir le monde avec Ander, laissant derrière lui Cayetana, Rebe, Omar et Samuel. D’autre part, Ari continue de se remettre de ses blessures tout en acceptant que celui qu’il aime vraiment est A Samuel . Mais les protagonistes ne pourraient pas avoir plus tort s’ils pensent que le prochain cours sera plus calme, surtout avec l’entrée de deux nouveaux étudiants qui promettent, une fois de plus, de révolutionner Las Encinas »était le synopsis de la cinquième tranche.

Le nouveau lot de chapitres est venu avec des changements importants pour les téléspectateurs, puisque des acteurs comme Arón Piper et Miguel Bernardeau, interprètes d’Ander et Guzmán, ont décidé de dire au revoir à l’histoire et se sont retirés du casting. Ce n’est pas la première fois que le programme dit au revoir à de grandes stars de son casting, puisque dans le passé comme Ester Expósito, Danna Paola, Álvaro Rico, Mina El Hammani et Jorge López, entre autres.

Lors de la quatrième partie d’autres acteurs étaient déjà arrivés et pour cette saison sont arrivés Valentina Zenere et André Lamoglia, qui ont fait parler les fans tout au long de leurs huit épisodes. Comme prévu, la réponse positive du public ne s’est pas fait attendre et les classements d’audience le rendent perceptible, mais la réalité est qu’il y a encore plus à l’histoire.

+Quand la sixième saison d’Elite est-elle diffusée ?

Fin octobre de l’année dernière, les réseaux ont annoncé leur renouvellement pour une livraison supplémentaire, ajouté aux détails de quelques ajouts. Pour le moment il n’y a pas de date de première pour la saison 6 de Élitemais en tenant compte du fait que dans la dernière fois Netflix a eu des sorties à court terme, on pourrait voir le prochain de la série tard cette année ou début 2023.

