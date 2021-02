Quand la saison 8 d’Apex Legends commence-t-elle? Fuse et changements à King’s Canyon en cours de route

Apex Legends La saison 8 commence le 2 février. Réapparaître est revenu à leur heure de sortie ordinaire de 18h00 GMT, soit 10h00 PT et 13h00 HE le même jour. Pour la saison précédente, ils l’avaient changé pour que le jeu soit sorti à des moments biaisés pour l’Europe et NA pour protéger les serveurs.

Les informations ci-dessous proviennent du célèbre mineur de données Apex Legends, Shrugtal, une sorte de source d’informations non officielle pour tout ce qui concerne Apex. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ce à quoi vous attendre d’Apex Saison 8, y compris la nouvelle légende, les modifications de la carte et d’autres ajustements.

Rétractation du 1er février à 20 h HP (2 février à 4 h GMT). En vérifiant à nouveau les fichiers, il y a un patch de playlist qui le déplace à l’heure normale du 2 février à 10h PT. (2 février 18h GMT) – Shrugtal (@shrugtal) 29 janvier 2021

La saison 8 d’Apex Legends – Mayhem – présente un nouveau personnage explosif appelé Fuse, de grands changements dans King’s Canyon (y compris une nouvelle palette de couleurs) et l’introduction du nouveau répéteur 30-30. C’est également le deuxième anniversaire de la sortie du jeu, il peut donc y avoir un événement anniversaire.

Tout d’abord, notre garçon Fuse. Cet amateur d’explosifs australien a la capacité d’empiler plus de grenades et de les lancer plus loin grâce à sa capacité passive et tactique. Son ultime – Wally – est un énorme lance-grenades qui crée un anneau de feu autour de vos ennemis.

Avec l’introduction de Fuse, King’s Canyon a été détruit. Une toute nouvelle zone dans le nord de la carte a été ouverte, élargissant la taille de la carte et ajoutant de nouveaux PoI intéressants. La palette de couleurs a également été égayée, éliminant cette teinte rougeâtre.

La nouvelle arme est intéressante. Un répéteur 30-30 n’a jamais été vu auparavant dans l’univers de Titanfall et comble une lacune dans la classe d’armes lourdes. Ce fusil de précision à dégâts élevés a un temps de charge et est le plus similaire au G7 Scout.

Parallèlement aux changements de carte, le système de classement est également modifié pour la saison 8. Avec le nombre de joueurs en hausse dans tous les domaines, Respawn a décidé d’augmenter le nombre de prédateurs à 750, de modifier le nombre de RP que vous gagnez en tuant des joueurs (une augmentation) et de réintroduire Sentiers de plongée Diamond.

Sans les notes de patch, rien n’a été confirmé en termes de méta-ajustements, de changements d’armes ou de corrections de légendes. Rempart a désespérément besoin d’un buff, Horizon sera probablement à nouveau nerf et les statistiques officielles des capacités de Fuse sortiront également.

En termes de changements d’armes? Le jeu est dans un endroit décent pour le moment, bien que certains pourraient rechercher des changements au Mastiff et une réduction supplémentaire des dégâts sur le Hemlock ou le Volt.