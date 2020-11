Quand la saison 5 reviendra-t-elle en 2021? Dan Fogelman taquine les prochains épisodes

C’est nous La saison 5 vient de commencer, mais nous avons déjà atteint le dernier épisode jusqu’en 2021. Comme prévu, le drame familial NBC a clôturé l’année avec quelques cliffhangers. Alors naturellement, les téléspectateurs se demandent quand C’est nous reviendra avec le reste de la saison 5. Voici ce que nous savons de la prochaine première.

Quand la saison 5 de ‘This Is Us’ reviendra-t-elle en 2021 et combien d’épisodes restent-ils?

Quand NBC a laissé tomber la bande-annonce pour C’est nous Saison 5 Episode 5, le réseau a révélé la date de sortie du retour de l’émission en 2021. Les nouveaux épisodes commenceront donc à partir du mardi 5 janvier et la diffusion en continu sera disponible sur Hulu le mercredi 6 janvier. C’est sept semaines après le dernier épisode de 2020.

Maintenant, C’est nous La saison 5 a laissé tomber quatre épisodes jusqu’à présent. Donc, avec un total de 18 épisodes, il reste 14 épisodes dans la saison. Il semble également que le reste de la saison vaudra la peine d’attendre.

«Beaucoup de réponses à notre retour. Promise, « créateur Dan Fogelman a écrit sur Twitter le 17 novembre. «Les @ThisIsUsWriters sont en feu et nous les rendons aussi rapides (et en toute sécurité) que possible! Je suis très enthousiasmé par tout ce qui va suivre. »

Que se passe-t-il dans les prochains épisodes de la saison 5 de ‘This Is Us’

C’est nous Saison 5 Episode 4 – intitulé «Honnêtement» – a laissé les fans avec quelques questions sur la famille Pearson. D’une part, les téléspectateurs attendent toujours des réponses sur la mère de Randall (Sterling K. Brown), Laurel, qui n’est pas morte en couches. Dans les derniers épisodes, les fans ont appris que Laurel avait des liens avec un Vietnamien (Vien Hong). Le drame NBC n’a pas encore révélé la connexion. Cependant, l’homme vient de voir la vidéo virale de Randall de nos jours. Nous pourrions donc bientôt recevoir une histoire. Mais quoi qu’il arrive ensuite, Fogelman promet une «belle et pleine histoire» pour aller de l’avant.

« Je pense que ce sera une réponse satisfaisante et élégante à beaucoup de choses, par opposition à quelque chose qui soulève nécessairement plus de questions », a déclaré Fogelman à Entertainment Weekly à propos du nouvel arc de Randall.

Pendant ce temps, Kate (Chrissy Metz) et Toby (Chris Sullivan) se préparent à adopter une petite fille. Metz et Sullivan ont tous deux laissé entendre que leurs personnages seront confrontés à des défis au cours du processus, notant qu’il y a «beaucoup à déballer». Ensuite, il y a la bombe que Kate a larguée pendant «Honnêtement».

Dans l’épisode, Kate a révélé qu’elle était tombée enceinte de son ex-petit ami violent, Marc (Austin Abrams). Dans la bande-annonce de la première de 2021, C’est nous a confirmé le retour de Marc. Les fans devront donc simplement attendre et voir ce qui arrive à l’adolescente Kate (Hannah Zeile). Cela dit, Metz a récemment laissé entendre que son personnage avait un scénario «traumatisant» et «super important» à venir.

«Les gens vont avoir beaucoup à dire à ce sujet», a déclaré Metz à Entertainment Weekly en octobre 2020. «Ce sera certainement un défi. Mais j’ai hâte d’y être.

Le teaser pour C’est nous La saison 5, l’épisode 5, a également suggéré des problèmes au paradis entre Kevin (Justin Hartley) et Madison (Caitlin Thompson). Madison confronte apparemment Kevin à propos de «tout» avec leurs jumeaux. Puis en parlant avec Gens en novembre, Hartley a confirmé que le couple pourrait faire face à quelques obstacles au retour de l’émission.

« Madison a dit à Kevin que rien à ce sujet n’est normal et qu’elle a raison », a déclaré Hartley. «Je pense qu’il y a du temps et de l’espace à donner [love] Une fissure. Ils ont eu toute cette poussée sur eux si rapidement avec les bébés et la grossesse. Mais je pense toujours qu’il y a du temps pour la partie amoureuse, pour voir ce qu’est la relation et pas seulement comment cela se rapporte aux enfants.

Pour l’instant, les fans devront simplement attendre et voir où les Big Three se retrouveront quand C’est nous La saison 5 revient en janvier. Mais quoi qu’il arrive, il semble certainement que les épisodes restants auront un impact encore plus grand que les quatre premiers. Dans l’interview ci-dessus avec Entertainment Weekly, Fogelman a déclaré:

Il était important pour nous de revenir à l’intérieur de notre émission et de nous installer un moment avec ces histoires de famille simples qui commencent à mettre en place des choses plus importantes à venir. Quand on revient de l’autre côté, on a des épisodes assez géants et assez spécialisés. C’était donc pour nous l’occasion de [put] nos familles dans des histoires simples qui avancent notre intrigue mais sont remplies de cœur et de chaleur, et de fins douces.

