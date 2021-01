Quand la saison 5 de Riverdale commence-t-elle sur Netflix? Comment regarder en ligne

Riverdale est-il ce soir? Quand Riverdale saison 5 sort-elle sur Netflix? Voici quand, où et comment regarder Riverdale saison 5 sur The CW, Netflix et en ligne.

Riverdale est de retour – et après les trois premiers épisodes de la saison 5, plus rien ne sera plus pareil.

Suite à des retards dus à la pandémie, Riverdale La saison 5 devrait enfin revenir le mercredi 20 janvier avec un bal de promo, une graduation et un énorme saut dans le temps de sept ans. Il y aura également de nouveaux mystères, ainsi que des mystères persistants de la saison 4 qui restent non résolus.

Mais avant de taquiner ce qui nous attend, il est temps de se poser la question la plus importante de toutes: quand est le prochain épisode de Riverdale sur?

Le prochain épisode est la saison 5, épisode 1 («Climax») qui verra le gang assister au bal. Cet épisode devait à l’origine être diffusé dans le cadre de la saison 4 mais le coronavirus avait évidemment d’autres plans …

Pour toutes les infos sur les prochains épisodes, y compris quand le prochain épisode de Riverdale est activé, sur The CW et Netflix, faites défiler vers le bas. Vous êtes les bienvenus.

Quand est-ce Riverdale la saison 5 sort?



Riverdale saison 5: Quand aura lieu le prochain épisode sur Netflix? Image: La CW

Quand est le prochain épisode de Riverdale?

Le prochain épisode de Riverdale sera diffusé le mercredi 20 janvier à 8 / 7c sur The CW. Ce sera l’épisode 1 de la saison 5 (5×01), intitulé ‘Climax’ et verra tout le monde assister au bal.

Les trois premiers épisodes de Riverdale la saison 5 sont des épisodes restants de la saison 4. Le saut dans le temps se produira dans l’épisode 4.

Voici tous les titres d’épisode de la saison 5 qui ont été annoncés jusqu’à présent:

5×01 – ‘Chapitre soixante-dix-sept: Climax’

5×02 – ‘Chapitre soixante-dix-huit: Les meurtres de Preppy’

5×03 – ‘Chapitre soixante-dix-neuf: l’obtention du diplôme’

5×04 – ‘Chapitre quatre-vingt: Purgatoire’

5×05 – ‘Chapitre quatre-vingt-un: Le retour à la maison’

5×06 – À déterminer

Ce que fait le temps Riverdale sortir sur The CW et Netflix?

Riverdale est diffusé sur Netflix au Royaume-Uni quelques heures seulement après la première de chaque épisode sur The CW aux États-Unis, qui aura lieu à 20 h (HE).

Pour ceux du Royaume-Uni, cela signifie que les nouveaux épisodes tombent généralement à 8 heures du matin. Si vous habitez en Europe, les nouveaux épisodes arriveront à 9h (GMT + 1). L’épisode 1 de la saison 5 sera diffusé sur Netflix au Royaume-Uni le jeudi 21 janvier à 8h.

Volonté Riverdale la saison 5 sera sur Netflix aux États-Unis?

Oui! L’intégralité de Riverdale La saison 5 sortira sur Netflix aux États-Unis après la finale de la saison qui aura probablement lieu en mai / juin 2021. Tous les épisodes seront disponibles en une seule fois et ne seront pas diffusés sur le streamer sur une base hebdomadaire.

Quel canal est Riverdale sur?

Riverdale est diffusé sur The CW! Vous pouvez également revoir les épisodes sur l’application CW après leur diffusion à la télévision.

Combien d’épisodes y a-t-il Riverdale saison 5?

En raison de la pandémie et des retards de production ultérieurs, Riverdale la saison 5 sera une saison plus courte. SpoilerTV rapporte qu’il y aura 19 épisodes à venir, ce qui permet qu’il n’y ait pas de retard de production ou d’arrêt.

Que se passera-t-il dans Riverdale saison 5?

Comme nous le savons déjà, les trois premiers épisodes de la saison 5 seront ce que nous aurions dû voir à la fin de la saison 4. Nous verrons le gang aller au bal, obtenir son diplôme et se séparer. Nous verrons également le dernier épisode de Skeet Ulrich en tant que FP Jones en 5×03, et nous plongerons dans la trame de fond de Toni (enfin!) Il y aura aussi, espérons-le, une résolution au mystère effrayant de la bande vidéo. Croisons les doigts pour découvrir ce qui se passe entre Charles et Chic.

Dans l’épisode 4, l’émission passera ensuite sept ans en avant. Tous nos adolescents préférés reviendront à l’âge de 25 ans et il semble que certains d’entre eux travailleront comme tuteurs à Riverdale High.

Archie Andrews (qui a également rejoint l’armée), Betty Cooper (qui travaille également en tant que stagiaire du FBI) ​​et Jughead Jones reviendront tous à Riverdale pour enseigner, selon ce teaser publié par Roberto Aguirre-Sacasa. Il semble également que Kevin Keller soit également enseignant.

Veronica Lodge sera mariée à Chad Gekko, qui sera joué par Les perfectionnistes l’acteur Chris Mason. Chad est « un chien Alpha, [who] est menacée par la vie de Veronica à Riverdale, en particulier son amitié avec Archie. «

Pour l’instant, peu de choses ont été révélées sur Cheryl Blossom, 25 ans, bien qu’il semble qu’elle soit une entraîneure de cheerleading grâce à un clip teaser. Est-ce qu’elle entraîne pour une école rivale basée sur cette tenue rouge? Ou est-ce juste Cheryl classique?

Toni Topaz réclamera enfin sa couronne de reine serpent. Dans le flash forward, il a été révélé qu’elle vivait avec Fangs Fogarty et Kevin, au lieu de Cheryl. La vraie grossesse de Vanessa Morgan sera inscrite dans la série, ce qui signifie que nous verrons Toni enceinte. Toni est également maintenant l’entraîneur de cheerleading à Riverdale High.

La petite-fille de Pop Tate, Tabitha Tate (Erinn Westbrook), se rendra également en ville. Elle prend le contrôle de Pop’s Chock’lit Shoppe dans l’espoir de franchiser l’emblématique petit restaurant de ville.

Le principal méchant de la saison devrait également être un mystérieux camion qui sillonne la «Lonely Highway». Quelques images teaser du camion ont été partagées, dont celle d’une femme blonde qui s’enfuit. Est-ce Betty? Polly? Alice? Donnez une pause aux filles Cooper, je vous en supplie x

