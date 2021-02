Quand la saison 5 de Riverdale arrive-t-elle sur Netflix?

Riverdale est revenu pour sa cinquième saison sur Warner Channel après le retard causé par la pandémie de coronavirus. LLa série CW a de nouveau établi la tendance avec de nouveaux épisodes qui ont de grands changements dans l’histoire. Cependant, de nombreux fans préfèrent suivre la série sur Netflix et attendent avec impatience l’arrivée des tout nouveaux chapitres sur la plateforme. Bien qu’ils devront attendre, il y a de moins en moins. Vérifiez la date!

Ne contient pas de spoiler

En 2017, 2018 et 2019, Riverdale a créé ses saisons en octobre et est arrivé cinq mois après leur fin. Cependant, cette année a été différente car la contingence sanitaire a rendu le tournage impossible jusqu’en septembre et la cinquième partie de la série n’a pu être diffusée qu’en janvier 2021.

Avec de nouveaux épisodes semaine par semaine, enfin le moment de l’atterrissage approche sur Netflix. Actuellement, le service de streaming a quatre saisons et il n’y a pas peu de fans qui ils suivent le programme sur la plate-forme pour ne pas dépendre des versions de Warner Channel.







Quand la cinquième saison de Riverdale est-elle diffusée sur Netflix?

Très probablement, les fans devront attendre le deuxième en milieu d’année pour l’arrivée de Netflix. De nouveaux épisodes de Riverdale sont à l’horizon pour Août ou septembre 2021, tel que rapporté par « Whats on Netflix ».

La bonne nouvelle est qu’en raison de l’accord entre le producteur et la plateforme, la saison 5 est assurée. De plus, dans les dernières heures, la CW a renouvelé 12 de sa série principale et a inclus celle créée par Roberto Aguirre-Sacasa.