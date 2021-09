Quand la saison 5 de Rick et Morty revient-elle sur HBO Max?

Rick et Morty a réussi à gagner sa place parmi les grands titres d’animation ces dernières années, et c’est pourquoi il compte aujourd’hui des millions de fans à travers le monde. La série était l’une des grandes attractions du service de streaming HBO Max au moment de la promotion à son arrivée en Amérique latine, où nous avons huit épisodes de sa cinquième saison. Quand arrivent les deux chapitres restants ?

Comme nous le savons, la pandémie de coronavirus a été une grosse pierre dans la chaussure de diverses productions cinématographiques et télévisuelles, mais pour cette émission, cela a été différent. Le créateur, Dan Harmon, a assuré que la quarantaine 2020 a joué favorablement pour eux, déclarant qu’ils étaient à l’heure pour ce qu’ils avaient prévu. Compte tenu de cela, les téléspectateurs ont été déconcertés de ne pas pouvoir voir le neuvième chapitre le 15 août dernier.

Ce mouvement de la part de la production n’est pas une nouveauté, puisque dans le quatrième volet de l’émission les cinq premiers épisodes ont été diffusés jusqu’au 15 décembre 2019 et sont revenus pour terminer les 10 chapitres le 3 mai 2020. Dans ce cas, les réseaux sociaux officiels liés à Rick et Morty ont annoncé qu’il allait y avoir une nouvelle pause, mais que le temps d’attente serait plus court.

+ Quand font les épisodes 9 et 10 de la saison 5 de Rick et Morty en première

La raison de la courte pause qu’ils ont prise est que préparaient une finale de saison sans précédent pour l’émission, car les épisodes 9 et 10, intitulés « Forgetting Sarick Mortshall » et « Rickmurai Jack », seront diffusés le même jour en tant qu’émission spéciale d’une heure.. Le jour désigné pour la publication de ces chapitres est 5 septembre, avec lequel le lundi suivant, nous pourrons en profiter en Amérique latine via la plateforme HBO Max.







Dans le huitième épisode, « Rickturnal Friendshine of the Spotless Mort », Meule décider de réparer Oiseaux et ce sera sûrement important dans ce que nous verrons ensuite. Si vous avez des chapitres à regarder de cette saison 5, vous avez le temps de vous rattraper. En outre, Ce ne sera pas le dernier de la série, car l’équipe de production travaille déjà sur d’autres versements.