Quand la saison 4 d’Ozark, partie 2, est-elle diffusée sur Netflix?

Les premiers épisodes de la dernière saison de la série sont sortis sur la plateforme, mais il y a encore beaucoup plus à l’histoire. Quand la partie 2 sera-t-elle disponible ?

©NetflixQuand la saison 4 d’Ozark, partie 2, est-elle diffusée sur Netflix?

le service de streaming Netflix a plusieurs titres phares dans son vaste catalogue et l’un des plus populaires est Ozark, une série qui a fait son grand retour le vendredi 21 janvier avec le premier volet de sa quatrième et ultime saison. Les fans l’ont amenée à la positionner actuellement en tête du Top 10 des audiences, mais en même temps ils s’interrogent sur la prochaine tranche d’épisodes. Quand cela va arriver?

« Un conseiller financier traîne sa famille de Chicago aux lacs Ozark pour blanchir 500 millions de dollars sur cinq ans et rassurer un patron de la drogue », a avancé le synopsis officiel. Avant même son lancement, les responsables ont clairement indiqué que ce serait la fin du programme, bien qu’avec de bonnes nouvelles pour son public, puisque la dernière partie était divisée et au total, il aura 14 épisodes, dont 7 sont déjà disponibles.

Comme d’autres productions, tant à la télévision qu’au cinéma, la pandémie de Coronavirus a été un gros problème pour mener à bien son tournage et c’est pourquoi il a fallu près de deux ans pour revenir. de la même manière qu’ils l’ont fait Jason Batman (Marty Byrd) laura linney (Wendy Byrd) Julia Garnier (Ruth Langmore), sophie hublitz (Charlotte Byrd) Skylar Gaertner (Jonas Byrde) Lisa Émeri (Darlene Snell) charlie tahan (Wyatt Langmore) et félix solis (Omar Navarro).

Votre showrunner, Chris Mundya-t-il assuré dans une interview à L’emballage que l’intention n’était pas de se répéter et qu’il semblait que la série continuait : « La décision était de savoir si ce serait quatre saisons ou cinq saisons, puis Netflix a proposé: » Nous allons en faire quatre, mais nous allons le faire long et le casser. « ». Il a ajouté que le nombre de 10 chapitres n’aurait pas été suffisant : « Tout nombre supérieur à 10 et inférieur à 20 allait être bon ».

+ Quand la saison 2 d’Ozark, partie 2, est-elle diffusée sur Netflix ?

Netflix a déjà officialisé la deuxième partie de l’ultime saison de Ozark, mais pour l’instant aucune date de sortie officielle n’a été communiquée. Cependant, le milieu Le journaliste hollywoodien s’assure que de nouveaux épisodes arriveront sur la plateforme en 2022 et que, comme l’a mentionné son showrunner, il n’y aura pas de cinquième opus.

