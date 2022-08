Quand la saison 4 de Manifest est-elle diffusée sur Netflix ?

Netflix

Manifest a trois saisons publiées, mais il reste encore un épisode à venir qui marquera la fin de la série et sera disponible sur Netflix. Sachez quand ce sera !

©NetflixQuand la saison 4 de Manifest est-elle diffusée sur Netflix ?

Manifeste Elle s’est imposée comme l’une des séries télévisées dont on a le plus parlé ces derniers temps, non seulement à cause de la fureur qu’elle a suscitée auprès des téléspectateurs, mais aussi parce qu’elle a été annulée après sa troisième saison et avait un avenir incertain. Cependant, le service de streaming Netflix a décidé de la secourir pour un quatrième et dernier versementqui se rapproche de sa sortie pour ses fans. Quand sera-t-il disponible?

C’est début juillet 2021 que, alors que l’émission était un succès d’audience aux Etats-Unis car elle était la plus regardée du moment, lLe réseau NBC a annoncé son annulation après trois saisons, provoquant ainsi une grande déception chez les spectateurs. A cette époque, on disait que la plate-forme du N Red n’était pas intéressé par son renouvellement, mais la situation a complètement changé.

En apprenant la nouvelle, le public a lancé une campagne sous le hashtag « #SaveManifest » sur les réseaux sociaux et a finalement eu un effet positif. Le 28 août, jour qui coïncide avec le vol 828 de Montego Air, Netflix a finalement confirmé qu’il produirait une quatrième saison de Manifest, même si ce sera la dernière de la série. Là, ils ont également annoncé les retours de Josh Dallas, JR Ramírez et Melissa Roxburgh pour leurs rôles respectifs, ainsi que Parveen Kaur, Luna Blaise et Holly Taylor.

Lors de la dernière édition du Semaine Geekun premier aperçu de 2 minutes a été présenté montrant Michaela Pierre (Melissa Roxburgh) se dirige vers un chantier naval à l’extérieur de New York pour enquêter sur un conteneur d’expédition. Nous la voyons arriver sans être détectée jusqu’à ce qu’elle se heurte à un policier à l’intérieur d’une porte de conteneur avec un message gravé sur sa peau qui dit « Pierre 828 ». Cela signifie que les personnages continueront à faire face à de grands et mystérieux défis pour apprendre la vérité sur ce qui leur est arrivé.

+Quand la saison 4 de Manifest sort-elle sur Netflix ?

Selon les mots de jeff râteaucréateur de la série, saison 4 de Manifeste Il sortira sur la plateforme Netflix en novembre de cette année. Pour le moment, un jour exact n’a pas été annoncé, mais il est bon de savoir que ce sera en 2022. En revanche, ce sera une version divisée en deux parties, puisque l’opus sera composé de 20 chapitres dans total.

