Quand la saison 4 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sera-t-elle diffusée et de quoi s’agira-t-il?

Animé

Après l’achèvement du troisième opus, il a été confirmé que Kimetsu no Yaiba aura une saison 4. Ci-dessous, tous les détails révélés il y a quelques instants.



© UfotableLe nouvel épisode de Kimetsu no Yaiba arrive.

Ce n’est pas un autre dimanche pour les fans de Tueur de démons : Kimetsu no Yaibapuisque c’est le jour où ils ont interrompu la diffusion de leur troisième saison, qui s’étendait sur Arche du village des forgerons du manga original de Koyoharu Gotōge. Maintenant, Il a été confirmé qu’il y aura plus d’épisodes et nous vous dirons ce que l’on sait.

« Un lien connecté : le lever du soleil et le printempsC’était léger », était le titre du dernier épisode de la troisième partie. Il est venu avec le synopsis: «Tanjiro, Nezuko et Genya poursuivent le vrai corps de Hantengu pendant que Mitsuri retient Zohakuten. Les trois travaillent ensemble pour trouver la boule en bois cachée de Hantengu, mais l’intérieur est vide. Tanjiro et les autres poursuivent le démon, qui s’est de nouveau échappé. Genya lui lance un arbre et Nezuko saute dessus. ».

+Ce que l’on sait de la saison 4 de Kimetsu no Yaiba

Après la diffusion de l’épisode 11 du Arche du village des forgerons Sur Crunchyroll, les réseaux sociaux officiels de l’anime ont rapporté l’annonce de ce que sera la quatrième saison. Il s’agit de Arc d’entraînement Hashira“, dont quelques images de collection des Piliers qui seront désormais les protagonistes de l’histoire ont été montrées.

+Quand Kimetsu no Yaiba saison 4 est-elle diffusée ?

Pour le moment, aucun détail ou intrigue n’a été connu, encore moins une date de sortie, mais nous pouvons estimer quand ce sera si nous regardons ses versions passées. Très probablement cette année, ce ne sera pas comme nous voyons habituellement de nouveaux épisodes au cours des différentes années. Donc, saison 4 de Kimetsu no Yaiba Il sortirait dans les premiers mois de 2024.

Les progrès montrés par l’étude révèlent les chiffres du reste des Piliers qui jusqu’à présent n’avaient pas eu assez de temps d’écran : Giyu Tomioka, Shinobu Kocho, Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa et Iguro Obanai. Comme nous savons, Kyojurō rengoku Il n’est pas du jeu étant mort dans l’Infinity Train Arc.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?