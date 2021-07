Quand la saison 3 de Never Never sera-t-elle diffusée sur Netflix

Moi jamais piétiné avec son arrivée sur Netflix en avril 2020. La comédie dramatique arrivée en plein confinement par la pandémie de coronavirus et c’était parfait pour obtenir un sourire Dans les moments difficiles. Même si plus d’un an s’est écoulé, les fans n’ont pas oublié la série et ont apprécié la première de sa deuxième saison ce jeudi. Après le marathon, ils en redemandent et demandent déjà la troisième partie. Qu’est-ce qu’on en sait ?

« Un nerd. Deux petits amis. Un désastre imminent », C’est la vente officielle des dix nouveaux chapitres arrivés sur la plateforme ce jeudi. Avec un seul jour disponible, l’émission est devenue la plus regardée au monde selon les données fournies par Flipatrol. La tendance se répète en Amérique latine car il est dans le Top 10 du Mexique à l’Argentine.







Les tout nouveaux épisodes ont encore une fois Maitreyi Ramakrishnan Quoi Devi Vishwakumar dans son rôle principal et a raconté une intrigue avec une fin romantique et inattendue. Bien que l’histoire se termine dans la dernière scène, les fans en demandent plus et la saison trois semble plus proche que jamais.

Quand sort la saison 3 de Never Never ?

Cependant, Netflix n’a pas encore annoncé la poursuite de la série comme il l’a fait avec d’autres événements similaires tels que Elite. Dans ce cas, tout dépendra de votre façon de faire en termes d’audience et les premières sensations sont plus que favorables. En règle générale, le géant du streaming prend 28 jours après la première pour l’évaluer et faire la confirmation.

Comme cela s’est produit avec Stranger Things ou d’autres programmes avec des jeunes, le temps qui passe est fondamental pour l’intrigue. De cette manière, Moi jamais vous devrez vous adapter pour continuer pendant plus de saisons. Ramakrishnan a actuellement 19 ans et joue un lycéen.