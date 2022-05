Quand la saison 2 de Welcome to Eden est-elle diffusée sur Netflix ?

Netflix

Welcome to Eden est la série du moment sur Netflix et ses téléspectateurs s’interrogent déjà sur le second volet. Quand les nouveaux épisodes arriveront-ils ?

bienvenue à l’éden est la nouvelle série espagnole qui a fait son arrivée sur le service de streaming Netflix le 6 mai et en quelques jours seulement, il est devenu l’un des contenus les plus consultés au monde. Les huit épisodes de ce thriller créé par Joaquín Górriz et Guillermo López ont déjà été visionnés et commentés par les téléspectateurs, qui attendent déjà une deuxième saison. Quand cela va arriver?

« Es-tu content ? Avec cette question Zoa et quatre autres jeunes séduisants, très actifs sur les réseaux sociaux, sont invités à la fête la plus exclusive de l’histoire sur une île secrète, organisée par la marque d’une nouvelle boisson. voyage deviendra bientôt le voyage d’une vie. Mais le paradis n’est pas vraiment ce qu’il semble… Bienvenue à Eden »indique son synopsis officiel.

+Y aura-t-il la saison 2 de Welcome to Eden ?

Bien que loin des réseaux sociaux de la plateforme, ils ne l’aient pas confirmé, à la mi-février, des détails étaient connus qui annonçaient la poursuite du programme, puisque son argumentation n’aboutirait pas dans le premier volet. En outre, la Commission du film d’Aragón a déclaré que dans les mois suivants, le tournage des prochains épisodes commencerait, on pense donc qu’ils sont déjà en développement pour le moment.

Généralement, de la part de l’organisme de streaming, ils attendent les résultats d’audience de leurs 28 premiers jours pour annoncer un renouvellement, mais ce ne serait pas la première fois qu’ils lanceraient la production d’un nouveau lot de chapitres avant le lancement officiel. séries locales comme Élite Soit Ciel rouge ils avaient la même pratique, dans le but de raccourcir les temps d’attente entre les saisons.

+Quand la saison 2 de Welcome to Eden est-elle diffusée ?

Selon les données fournies par l’organisme aragonais qui gère cette production, les acteurs seront déjà revenus pour filmer les prochains épisodes. La première partie a terminé l’enregistrement en mai 2021, mais on a appris qu’il y avait des retards en dehors du programme, donc cela aurait pu arriver à la fin de cette même année. Gardant cela à l’esprit, saison 2 de bienvenue à l’éden pourrait sortir dans les derniers mois de cette année ou début 2023.

