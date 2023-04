Quand la saison 2 de Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation est-elle diffusée ?

Animé

Le deuxième volet de Mushoku Tensei est confirmé et ses fans veulent savoir quand il sera disponible. Ici, nous allons vous dire!

© IMDbQuand la saison 2 de Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation est-elle diffusée ?

Mushoku Tensei : la réincarnation sans emploi C’est l’une des séries animées les plus populaires de ces derniers temps et l’une de celles qui a généré le plus d’incertitude, puisque sa deuxième saison a été confirmée il y a longtemps, mais elle a subi de multiples retards. Maintenant, la production est sur les rails et avec un œil sur les nouveaux épisodes. Quand commenceront-ils à être diffusés ?

« Quand un bus renverse un homme de 34 ans qui n’a pas accompli grand-chose dans sa vie, son histoire ne s’arrête pas là. S’étant réincarné en garçon, Rudy saisira toutes les occasions de vivre la vie qu’il a toujours voulue. Avec l’aide de ses amis ! des amis, des capacités magiques nouvellement acquises et le courage de faire les choses dont elle a toujours rêvé, elle se lance dans une aventure épique, avec son expérience passée intacte ! »indique son synopsis officiel.

+Quand la saison 2 de Mushoku Tensei est-elle diffusée ?

Le programme d’animation a été créé au début de 2021, l’année au cours de laquelle différentes modifications ont été générées concernant sa production, puisque chaque matrice Funimation subissait une fusion. Un an plus tard, son renouvellement a été confirmé et on savait qu’il arriverait en 2023, mais pendant AnimeJapan, il a été confirmé que la deuxième saison de mushoku tensei Il sera diffusé en juillet sur la plateforme Crunchyroll..

Pour le moment, nous n’avons pas de jour précis, mais les fans savent déjà qu’ils verront la suite de l’histoire après deux ans. Le premier opus a adapté 6 volumes du roman léger, on pense donc qu’il y aura encore beaucoup de matériel à adapter, en pensant à une éventuelle future partie 3.

L’anime est basé sur la série de romans légers du même nom écrit par Rifujin na Magonote et illustré par shirotaka. Le travail a fait ses débuts sur le site Web Shōsetsuka ni Naro avant d’être publié en format physique par MF Bunko depuis 2012. Il compte à ce jour 25 tomes. Son adaptation manga est illustrée par Yuka Fujikawa depuis mai 2014 et jusqu’à présent, il compte 18 volumes de compilation.

