Quand la saison 17 de Grey’s Anatomy revient-elle?

Grey’s Anatomy a créé sa 17e saison en novembre et l’a fait avec des chapitres passionnants. Les épisodes qui avaient déjà eu la pandémie de coronavirus ont été rejoints par des retours surprise de personnages décédés tels que Derek Shepherd et George O’Malley. En outre, La santé de Meredith a laissé les fans en haleine en décembre avant que la série ne prenne une pause pour les vacances. Les nouvelles versions promettent d’être choquantes et elles se rapprochent de plus en plus. Quand sont-ils libérés?

Le programme médical a suspendu ses émissions plus que d’habitude car la saison en cours comportera moins d’épisodes que les précédents en raison des effets de la pandémie. Comme le rapporte Tvline, en 2021, il n’y aura plus beaucoup d’épisodes. LLe chiffre que le moyen gère est qu’il y en aura 16 au total.

Au moment où ils ont été émis six chapitres et les enregistrements ont continué leur cours pour essayer d’atteindre un plus grand nombre. De plus, il y a une incertitude inquiétante car Krista Vernoff a remis en cause la continuité de Grey’s Anatomy après la saison 17. Dans ce contexte, le lancement de l’épisode 7 n’a pas non plus été annoncé officiellement.

Les doutes concernant la série s’ajoutent aux dernières scènes où Meredith a été vue affectée par Covid-19 dans un état de santé délicat. Bien que sa situation de coma ait servi à ramener des personnages du passé, il craint également qu’une issue fatale puisse sonner la fin de la saga.

Quand Grey’s Anatomy Saison 17 Episode 7 Première?

Le journal britannique Express a fixé la date de sortie à Jeudi 4 mars 2021. Le jour est d’accord avec les déclarations que Vernoff a faites à la date limite où il a assuré que « le programme ne reviendra qu’en mars ». Cependant, il n’y a toujours pas de confirmations du producteur ou des stars du casting.

Ce qui est une certitude, c’est le lancement de la saison 17 chez Sony Amérique latine. Les fans pourront regarder les épisodes sur 9 février 2021. Alors que la série est diffusée sur ABC, un sondage de Divulgacher a révélé que le 87% attendez la première sur le continent pour voir les nouveaux chapitres.