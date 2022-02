Quand la route de Waterloo reviendra-t-elle en 2022 ? Date de sortie et distribution

Il ne sera pas surprenant de réaliser que la série est l’une des préférées des fans depuis sa suppression il y a six ans, tout en restant l’une des cinq émissions les plus populaires sur BBC iPlayer depuis sa sortie sur la plateforme de streaming en 2019.

Alors qu’une date de sortie officielle pour Chemin Waterloo n’a pas encore été annoncé, on s’attend à ce que la série revienne cette année.

La BBC avait précédemment annoncé que la série reviendrait au diffuseur, alors qu’elle sera à nouveau tournée et filmée dans le Grand Manchester.

La BBC espère que cela « renforcera les compétences en production dramatique dans le nord de l’Angleterre et aidera à remodeler la liste des dramatiques de la BBC pour mieux refléter, représenter et servir toutes les régions du pays », ajoutant que la série « fournira un terrain d’entraînement pour les nouveaux et écrivains divers. »