Quand la quatrième saison de « Yo, Nunca » est-elle diffusée ? : Netflix a confirmé la date de sortie

Netflix

Moi jamais revient sur Netflix en 2023 avec une quatrième et dernière saison. Découvrez quand il est sorti.

©NetflixDevi

La fin de la troisième saison de Moi jamais Cela a été complètement révolutionnaire. Après une année pleine de hauts et de bas, notamment en amour depuis qu’elle a mis fin à sa relation avec son petit ami, Paxton, Devi a saisi sa dernière occasion d’avoir des relations et est allée voir Ben. Et, avec cette scène, la troisième édition s’est terminée, laissant les téléspectateurs en vouloir plus.

Tel est le cas qu’un quart des Moi jamais Il est devenu l’un des plus attendus par les fans. En effet, à cette occasion, de nouveaux personnages seront ajoutés et, aussi, malgré le fait qu’au début cela ne semblait pas, Darren Barnet (Paxton), sera de retour pour les prochains épisodes.

Bien entendu, il convient de noter que cette édition deviendra la dernière de la série. La vérité est que Devi a déjà atteint sa dernière année de lycée et avec cela, l’histoire aura une clôture définitive. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, l’intrigue devient l’une des plus emblématiques car, pour la protagoniste, elle change sa façon de voir la vie.

Quand la quatrième saison de I Never est-elle diffusée ?

Cependant, la réalité est que nous devrons encore attendre quelques jours pour voir les nouveaux épisodes. Ceci est dû au fait Netflix vient de confirmer la date de première de la série, mais ce sera dans un moment. Eh bien, la prochaine édition sera visible à partir du 8 juin sur le géant du streaming.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, parallèlement à l’annonce de la date de sortie, un résumé des éditions précédentes a également été partagé. De plus, en même temps, le premier aperçu des choses à venir a été vu et une chose est devenue très claire : maintenant Devi va trouver un nouvel amour avec qui s’amuser.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?