Quand la quatrième saison de Cobra Kai débute

Saison 3 de «Cobra Kai» est arrivé au service de streaming Netflix et peut déjà être considéré comme un grand succès de la plate-forme, après ce qui s’est passé avec ses deux tranches précédentes à leur arrivée de YouTube Originals. A quelques jours de son lancement, la série se classe déjà première dans le Top 10 des productions les plus vues du moment, et il semble que ce sera sa place pendant un moment.

Les réactions de sa première ont été positives de la part des spectateurs, et ils ont déclaré vouloir voir beaucoup plus de cette histoire qui est une continuation des films de ‘Karate Kid’ des années 80. Ce spin-off stars Ralph Macchio (Daniel LaRusso), William Zabka (Johnny Lawrence), Martin Kove (John Kreese), Xolo Maridueña (Miguel), Tanner Buchanan (Robby) et Mary Mouser (Sam).

Concernant l’avenir, les créateurs de la fiction se sont entretenus avec Culture pop: « Nous envisageons de faire la saison 4 en 2021. Le Coronavirus a mis un frein sur les plans de chacun pour exactement quand la production commencera. Mais nous nous attendons à ce que nous soyons en production au début de cette année. »dit co-créateur et producteur exécutif Josh Heald.







« Nous gardons simplement la tête basse et nous nous assurons que l’histoire a du sens et que les scripts sont solides et alignés nos canards pour que dès que tout semble bon, nous pourrons commencer. »il a continué. Pour sa part, Jon Hurwitz avancement: « Nous avons des plans pour plusieurs saisons supplémentaires pour la série. Nous avons écrit la saison 4, ou la majeure partie. ».

+ Quand a lieu la quatrième saison de Cobra Kai?

Pour le moment, Netflix n’a officialisé aucune date de sortie officielle, puisque son tournage n’a pas commencé, mais si nous sommes guidés par les paroles des responsables et le projet de commencer l’enregistrement ce mois-ci ou en février, il est rempli, Nous regarderons la quatrième saison de ‘Cobra Kai’ fin 2021 ou début 2022, comme la troisième tranche.