Quand la patience devient-elle paresse?

Ah, les dictons populaires! Si vaste et contradictoire. Avez-vous remarqué qu’il y a toujours un dicton qui est le contraire d’un autre? Par exemple, «ceux qui attendent atteignent toujours», ce qui est le contraire de «Dieu aide ceux qui sont tôt le matin». Quoi qu’il en soit, ce sont des «sagesses» ponctuelles, créées pour une fin, à un certain moment, pour un groupe généralement restreint de personnes et non, vous ne pouvez pas utiliser cela pour tout. Aujourd’hui, je veux parler d’attendre, d’attendre comme une forme de réconfort. Oui, la patience est une vertu, bien sûr, mais même elle a des limites.

Attends, comment ça va? Qu’est-ce qui attend? Dans l’ensemble, attendre, c’est comme s’asseoir. Et restez là, attendant, attendant quelque chose. Laissez tomber quelque chose du ciel, laissez votre patron se réveiller de bonne humeur et vous donner une augmentation. Laissez votre petit ami vous proposer ou au moins vous emmener dans la famille. Que ces kilos en trop disparaissent mystérieusement, tout comme ils sont apparus. Laissez votre compte bancaire créer des zéros sur la droite, du jour au lendemain.

L’espoir en est le nom, souvent utilisé dans le mauvais sens. Attendre n’est pas ça. Et ce n’est même pas l’espoir. Cela a toujours été considéré comme « ce qui doit être », ce qui est également faux.

Savez-vous ce que «doit être»? Quoi que vous déposiez de l’énergie. Tout type d’énergie. Cela peut être quelque chose que vous faites, cela peut être quelque chose que vous décidez et, surtout, quelque chose auquel vous pensez vraiment. Ne pensez pas comme un rêve, comme rêver d’une plage dans les Caraïbes un lundi pluvieux, mais pensez aux attitudes. Et prenez-les, bien sûr.

Je peux rêver. Et si je peux rêver, je peux le faire, tant que je quitte un endroit étrange appelé inertie. L’inertie est une loi de la physique qui dit que chaque effort pour commencer quelque chose est toujours plus grand au début. Ainsi, une voiture consomme plus de carburant au démarrage et au démarrage en première vitesse, que lorsqu’elle roule joyeusement, à 100 kilomètres à l’heure sur une route, c’est naturel.

Le problème est de sortir de cette inertie. C’est changer une habitude, transformer notre vie et nos jours. C’est prendre la décision d’aller au gym tous les jours et de pouvoir le faire (se battre avec l’inertie) pendant au moins un mois. Cela signifie être capable de dire non à un bonbon après le déjeuner, devoir littéralement résister jusqu’à ce qu’il perde son sens. Il attend en faisant, pas en attendant.

Si vous voulez une augmentation, il ne sert à rien de dire à votre patron que vous avez besoin d’argent pour acheter une maison ou que votre fils est en route. Il faut faire plus. Vous devez lui montrer que vous êtes le prix de l’entreprise et qu’ils seraient perdus sans vous. Montrez-vous faire, avec des attitudes, vous mettre en valeur et lui accorder la juste valeur.

Vous devez vous mettre dans le monde, dans la vie et pour les gens. Travaillez à l’intérieur de vous-même et, surtout, travaillez votre connaissance de soi, pour arrêter de vous saboter et savoir où vous voulez vraiment aller. C’est agir, attendre quand c’est nécessaire, mais toujours mettre son énergie dans les choses.

Cela ne garantit pas que les choses seront faciles ou que ce ne sera que du bonheur. Nous sommes dans un monde qui demande des efforts, toujours et dans toutes les directions. Alors, mettez-vous dedans. Attendez en faisant, et pas seulement en attendant.