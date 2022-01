Quand la partie 2 de la dernière saison de Shingeki no Kyojin aura-t-elle la partie 2 ?

Anime

Ce dimanche l’anime tant attendu revient et nous vous disons ici le nombre de chapitres conçus pour sa dernière partie.

© MappaQuand la partie 2 de la dernière saison de Shingeki no Kyojin aura-t-elle la partie 2 ?

Shingeki no Kyojin est de retour avec la deuxième partie de sa dernière saison, après que sa poursuite a été annoncée après la diffusion de son dernier épisode en mars 2020. Tout au long de dimanche, les fans ont eu tendance à animer sur les réseaux et se sont exprimés avec émotion sur ce qu’ils vont voir, même s’ils veulent aussi savoir combien seront les chapitres correspondant à cette partie 2.

Ce sera l’aboutissement de cette adaptation commencée en 2013, basée sur le célèbre manga créé par Hajime isayama. Comme les adeptes les plus fidèles le savent, l’histoire s’est terminée en juin de l’année dernière avec la publication du volume 34, et faute de suffisamment de matériel, il a été décidé que le dernier volet aurait une deuxième partie pour cette année.

La saison 1, émis entre avril et septembre 2012, avait 25 épisodes au totall, étant le plus long jusqu’à présent. Le second n’avait que 12, mais il contenait l’un des rebondissements les plus mémorables des fans. Le tiers mythique partie a également été divisée en deux lancements, mais au total, ils ont ajouté 22 chapitres. Le quatrième est arrivé à 16 ans jusqu’en mars 2021, mais en aura plus à partir de ce dimanche 9 janvier 2022.

+ Combien d’épisodes comptera la partie 2 de la dernière saison de Shingeki no Kyojin ?

À la mi-décembre 2021, il a finalement été confirmé que la deuxième partie de la dernière saison de Shingeki no Kyojin il sera composé de 12 épisodes, de sorte que la livraison totale totalisera 28 et sera la plus étendue de toutes. Cependant, il y a une petite rumeur dans les réseaux qui indique que l’histoire pourrait se terminer par un film, mais ce n’est pas officiel.

L’intrigue centrale suit Eren Jaeger et ses amis Armin alerte Oui Mikasa Ackerman, qui vivent dans une ville entourée de trois grands murs qui les protègent des titans qui dévorent les humains. Dans la dernière saison, la guerre entre Marley et Paradis atteindra son apogée lorsque le jeune porteur du fondateur affrontera Reiner et vos troupes pour atteindre votre objectif.

